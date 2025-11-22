Facce da stadio: continua il viaggio nella storia dei tifosi del Cannarsa

TERMOLI. Continuiamo il nostro viaggio a ritroso nel tempo e nella memoria della storia dei tifosi del Termoli di diversi decenni fa.

Quelli che allora erano solo ragazzini, oggi sono uomini fatti, padri di famiglia, addirittura nonni… o purtroppo non sono più su questa nostra amata terra.

Oggi due foto, entrambe intorno agli anni ’80. Premettiamo subito una cosa: alcuni li abbiamo riconosciuti, altri li conosciamo ma al momento ci sfugge il nome, altri ancora ci sembra di riconoscerli… ma magari sbagliamo.

Come sempre, chi si riconosce o riconosce qualcuno, come già fatto nelle precedenti puntate, può scriverlo nei commenti sotto l’articolo.

Foto n° 12

Massimo Atterrato – il primo in piedi, in alto a sinistra, inconfondibile anche da ragazzino.

– il primo in piedi, in alto a sinistra, inconfondibile anche da ragazzino. Al suo fianco, sulla sua sinistra, sembra di riconoscere (ma non al 100%) Teresio Viotti .

. Appena più sotto, Waterman Rocco , alias il mitico Garzarella .

, alias il mitico . Con il baffetto da sparviero e gli immancabili Ray-Ban a specchio, un tifoso inconfondibile… vediamo se lo indovinate, è così da sempre.

Con la sciarpa del padre al collo e gli occhiali alzati sulla testa, il tifoso “figlio d’arte” Federico Zanapa , figlio del mitico tifoso d’eccellenza Raffaele .

, figlio del mitico tifoso d’eccellenza . Poco più su, Damiano Sfodera , bravissimo e dolcissimo.

, bravissimo e dolcissimo. Sotto Massimo Atterrato , con gli occhiali da vista, il “tassametro” (non il tassista, ma quello delle tasse!), il grandissimo amico Nicolino Langiano .

, con gli occhiali da vista, il “tassametro” (non il tassista, ma quello delle tasse!), il grandissimo amico . Più sotto, un ragazzino che oggi è un papà affettuoso: u’ fije de Bass Caruso, oggi al B&B Shoow.

Foto n° 13

Partendo dall’alto a sinistra: ragionier Rosario Giampaolo .

. Sempre sull’ultimo gradino, procedendo verso sinistra, seduto con t-shirt bianca e occhiali da vista: il compianto Vincenzo Germinario , per me un vero mito.

, per me un vero mito. Seconda fila a scendere, sempre seduto: Nicolino “Zombabanche” , personaggio unico, sempre con quello sguardo da duro… ed era proprio lì la sua grandezza.

, personaggio unico, sempre con quello sguardo da duro… ed era proprio lì la sua grandezza. Tornando sulla destra, in piedi vicino all’uscita, con t-shirt bianca e occhiali da vista: Nicolino Valeriano , recentemente scomparso.

, recentemente scomparso. Sulla sinistra, elegantissimo in giacca e cravatta: Giuliano (non ricordo il cognome), famoso per la pompetta-clacson attaccata alla bicicletta, che allo stadio si sentiva da ogni settore.

(non ricordo il cognome), famoso per la pompetta-clacson attaccata alla bicicletta, che allo stadio si sentiva da ogni settore. Salendo di un gradino, sempre sulla sinistra: Michele “Baffo che conquista” , lavorava al CUP del vecchio San Timoteo, fratello di Rocchino, quello che metteva il gesso agli arti infortunati.

, lavorava al CUP del vecchio San Timoteo, fratello di Rocchino, quello che metteva il gesso agli arti infortunati. Al suo fianco, in completo giallorosso: Raffaele Di Giovanni, conosciuto da tutti a Termoli anche per le sue due attività: necroforo all’ospedale e sacrista in Cattedrale.

Finisce qui anche la quinta puntata del nostro viaggio nei ricordi.

Vi ricordo che, se riconoscete qualcuno, potete scrivere il nome nei commenti sotto l’articolo.

Michele Trombetta