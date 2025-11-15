Finanziamento ministeriale per la biblioteca comunale “Gennaro Perrotta”

TERMOLI. Il Comune di Termoli ha ottenuto un finanziamento di 15.836,98 euro destinato alla valorizzazione e al potenziamento della biblioteca comunale “Gennaro Perrotta”. Lo comunica con soddisfazione il vicesindaco e assessore al Turismo e alla Cultura Michele Barile, precisando che i fondi provengono dal Ministero della Cultura, tramite la Direzione Generale delle Biblioteche e degli Istituti Culturali.

«Si tratta di un contributo importante – dichiara Barile – che ci consente di proseguire nel percorso di miglioramento dei servizi offerti dalla nostra biblioteca. Da anni siamo impegnati per renderla sempre più accessibile e funzionale, soprattutto per studenti e cittadini che ne fanno uso quotidiano».

Grazie a questo intervento sarà possibile rafforzare l’offerta bibliotecaria, migliorare la fruibilità degli spazi e implementare le dotazioni della struttura. «Continuiamo a lavorare – conclude il vicesindaco – per garantire servizi culturali adeguati alla collettività e per sostenere luoghi di sapere e aggregazione come la “Gennaro Perrotta”, patrimonio prezioso della nostra città».