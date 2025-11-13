Fotografia d’eccellenza: Nicola De Santis premiato tra i cento migliori in Italia

GUGLIONESI. C’è una luce che nasce a Guglionesi e arriva lontano. È quella che Nicola De Santis cattura con la sua macchina fotografica, trasformando ogni scatto in una storia, un’emozione, un ponte tra la sua terra e il mondo.

La sua passione per la fotografia lo ha portato lontano: selezionato tra i cento fotografi più rilevanti d’Italia, con la sua opera sul Santo Patrono di Guglionesi, Sant’Adamo, pubblicata nella prestigiosa raccolta “100 Fotografie d’Italia” e nella sua terza pubblicazione Mondadori. Ma Nicola non si ferma qui: le sue immagini hanno viaggiato da Roma a Firenze, Parigi e Madrid, portando il suo talento e il nome del suo paese sui palcoscenici internazionali.

Dalla sua macchina fotografica nascono immagini che raccontano più di ciò che si vede: catturano luce, emozione, dettagli che parlano di storie e luoghi. Ma dietro ogni scatto c’è tecnica, studio e pazienza. Nicola ha affinato il suo lavoro con anni di pratica e post-produzione, imparando a usare strumenti come Photoshop e Lightroom fino a renderli parte integrante della sua arte.

Il suo impegno ha trovato un riconoscimento straordinario: è stato inserito tra i cento fotografi più rilevanti d’Italia, entrando nell’albo d’oro della fotografia nazionale. Ha ricevuto il certificato di fotografo di rilievo, conferito dall’organizzazione numero uno in Italia per la valutazione artistica, e la sua opera è stata pubblicata nella prestigiosa raccolta “100 Fotografie d’Italia” (edizione 2025).

“Che dire… grazie. Per me è un traguardo che non finirà mai. I sacrifici ripagano, e poter rappresentare il mio paese in questi contesti è un onore immenso”, racconta Nicola, con gratitudine verso chi lo ha sostenuto lungo la strada. La sua soddisfazione non è solo personale: è il riconoscimento di un talento che rappresenta Guglionesi e l’Italia, portando la propria comunità nei più prestigiosi palcoscenici dell’arte.

Oggi Nicola non è solo un fotografo: è un ambasciatore della luce, dei dettagli e della bellezza che ci circonda. Dalla macchina fotografica alle gallerie internazionali, dalle pubblicazioni Mondadori ai libri che viaggiano oltre confine, ogni suo scatto è una porta aperta su mondi da scoprire e meraviglie da ammirare.

La sua storia dimostra che la passione, unita a impegno e coraggio, può trasformarsi in arte riconosciuta e condivisa nel mondo. È un esempio per chiunque insegua un sogno: dal cuore di Guglionesi alla ribalta internazionale, Nicola ci ricorda che la luce che accendiamo con le nostre mani può arrivare lontano, illuminando non solo i nostri percorsi, ma anche quelli degli altri.

