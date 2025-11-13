Giornata Mondiale della Gentilezza, un valore che non deve passare mai di moda

TERMOLI. 13 novembre: la Giornata Mondiale della Gentilezza, un valore che non passa mai di moda.

Il 13 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata della Gentilezza, un appuntamento nato nel 1998 su iniziativa del World Kindness Movement per promuovere un gesto semplice ma spesso dimenticato: essere gentili.

In un’epoca segnata da ritmi frenetici, tensioni sociali e comunicazioni sempre più impulsive, la gentilezza assume il valore di un atto rivoluzionario. Non è solo cortesia o buona educazione, ma una scelta consapevole di costruire relazioni basate sul rispetto e sull’ascolto reciproco.

Essere gentili significa rallentare, guardare l’altro negli occhi, scegliere parole che curano invece di ferire. Significa anche rispondere all’indifferenza con un gesto di umanità, ricordando che dietro ogni volto c’è una storia che merita rispetto.

La Giornata della Gentilezza invita ciascuno di noi a riscoprire il potere dei piccoli gesti: un sorriso, un ringraziamento, un “come stai?” sincero,a chiedere scusa . Azioni semplici, capaci però di generare un effetto domino positivo nelle nostre comunità.

E forse il messaggio più importante è che la gentilezza non va esercitata solo verso gli altri, ma anche verso sé stessi. Accettare i propri limiti, concedersi una pausa, perdonarsi: sono forme di rispetto personale che rendono più autentico anche il nostro rapporto con il mondo.

In fondo, come ricordano gli ideatori della giornata, “essere gentili non costa nulla, ma può cambiare tutto”.

Michele Trombetta