Giornata regionale dello studente: la proposta per celebrare merito e impegno

CAMPOBASSO. Il consigliere regionale Quintino Pallante ha presentato una nuova proposta di legge che punta a celebrare ogni anno gli studenti molisani più meritevoli. L’iniziativa, registrata come n. 83 presso il Registro amministrativo della XIII Legislatura, propone l’istituzione della “Giornata Regionale dello Studente”, fissata il 15 settembre.

L’obiettivo è riconoscere il valore dell’istruzione e del merito scolastico come strumenti fondamentali di crescita personale e partecipazione alla vita della comunità. La giornata sarà dedicata a premiare gli studenti che si distinguono non solo per risultati accademici, ma anche per comportamenti esemplari in ambito familiare, sociale e culturale.

L’organizzazione delle celebrazioni sarà gestita dalla Presidenza del Consiglio regionale, in collaborazione con scuole, enti locali e associazioni, che definiranno insieme criteri e modalità dei riconoscimenti.

Secondo Pallante, la proposta vuole essere un segnale concreto di attenzione verso le nuove generazioni, promuovendo il talento e l’impegno come valori cardine per il futuro della regione.

Il percorso legislativo prevede ora l’esame della Commissione competente, che formulerà un parere prima dell’approdo all’Aula per la discussione e l’eventuale approvazione finale.