Giovanni Mancinone racconta “Mostri” a Sapori tra le righe

TERMOLI. Il giornalista professionista Giovanni Mancinone, volto noto della RAI 3 regionale e nazionale e dei principali quotidiani nazionali, oggi anche apprezzato scrittore, è stato l’ospite del secondo appuntamento di “Sapori tra le righe”, svoltosi presso l’Enoteca dell’Istituto Alberghiero.

A pochi giorni dalla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’incontro ha offerto un importante momento di riflessione, partendo dalle storie vere raccontate nel libro di Mancinone “Mostri”, che affronta con coraggio e lucidità il tema della violenza di genere.

A impreziosire il dibattito è stato il contributo della psicologa e psicoterapeuta Linda Zara, che ha analizzato le dinamiche psicologiche legate a questi drammatici fenomeni.

A dialogare con lui due colleghe scrittrici: Laura D’Angelo e Rossana Vaudo.

La serata si è conclusa con un momento conviviale, durante il quale i presenti hanno potuto degustare i vini “TiAmo” della Cantina Salvatore e le specialità del Caseificio Sassano, offerte gratuitamente dalle due aziende.

Michele Trombetta