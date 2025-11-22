GUARDIALFIERA. Il Molise è anche territorio forestale, un patrimonio bello e ricco di biodiversità: alberi monumentali, boschi vetusti, vivai lussureggianti.

Dicono i saggi che tutti noi scopriremo il tutto buono più nei boschi che nei libri. Sono gli alberi ad addestrarci a quelle cose imprevedibili e sane, che pochi maestri di vita sapranno mai insegnarci.

Hermann Hesse, intellettuale elvetico-tedesco, sussurrava che: “Gli alberi sono le colonne che sorreggono il cielo e che quando l’ultimo arbusto sarà abbattuto ci crollerà addosso tutto il firmamento. Gli alberi son come gli amorevoli padri spirituali che ci sanno parlare e ascoltare. Infatti predicano dottrine e suggeriscono terapie infallibili; c’insegnano ad essere seri e coerenti nel rispetto della reciprocità e diversità.”

Ebbene, il Signore Iddio, nel sesto giorno, creò il giardino in Eden e, in direzione d’oriente, vi collocò l’uomo che aveva appena plasmato. E lì, proprio lì, fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi allo sguardo; c’era pure l’albero della vita, simbolo dell’immortalità, e l’albero della conoscenza del bene e del male (Genesi 2, 9-10).

Di un “melo”: quel melo che ci guastò in sempiterno tutte le nostre feste. Secondo un giuoco lessicale latino, si tratterebbe del “malus”, pianta botanica ma anche sapienziale.

Il Salmo n° 1 presenta il Giusto “come l’albero piantato lungo il fiume”, disposto a contrastare la rovinosa sorte degli empi.

La letteratura illuminata ama ricorrere ad orizzonti freschi in cui ci sia “un albero”, carico di frutta in un prato imperlato di rugiada – l’albero disposto a dialogare con noi, in spirito e vita.

Mariano Rumor – che solo noi ormai vecchi incitrulliti riusciamo ad evocare – quando nel primo Governo De Gasperi era Ministro dell’Agricoltura e Foreste, nel 1951 istituì il prototipo dell’attuale “Festa Nazionale degli Alberi”.

Migliaia di secoli fa, però, Salomone, re potente e saggio, innamorato di bellezze, avrebbe dichiarato, secondo la tradizione, di non aver ascoltato una poesia bella come quella recitata dalle foglie d’una quercia.

E, più recentemente, Tagore: “Solo lo sforzo infinito d’un bosco verdeggiante e frondoso può parlare al cielo.”

Il fatto è che: “La maggior parte della gente oggi non vuol sentire e vedere le cose come veramente sono” – lamenta Gianfranco Ravasi – “perché ha fretta e ha voglia di perdere tempo”!

Vincenzo Di Sabato