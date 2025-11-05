Guglionesi ricorda i suoi eroi tra memoria e gratitudine

GUGLIONESI. Due giornate intense, vissute nel segno della memoria e della gratitudine, hanno unito l’intera comunità di Guglionesi.

Il 2 novembre, nel silenzio del cimitero cittadino, l’Amministrazione ha reso omaggio ai defunti con una cerimonia sobria ma carica di emozione.

Alla presenza del sindaco Bartolomeo Antonacci e del parroco don Stefano Chimisso, un mazzo di fiori è stato deposto all’interno della Chiesa di San Giovanni Battista, gesto simbolico per ricordare tutti i guglionesani scomparsi.

La visita è poi proseguita sulle tombe di Francesco Caruso, Giulio Rivera, Giorgio De Sanctis e Giuseppe Manente, uomini che hanno donato la propria vita per la patria.

Un momento toccante, reso ancora più sentito dalla partecipazione dei familiari dei caduti, del maresciallo Mauro Lonati, dei vigili urbani, dei ragazzi dell’ODV Sant’Antonio e dei tanti cittadini che hanno scelto di esserci, testimoniando con la loro presenza un legame profondo con la storia del paese.

Pochi giorni dopo, il 4 novembre, il tricolore è tornato a sventolare alto per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Un momento solenne, che ha visto fianco a fianco cittadini, autorità civili, militari e religiose per onorare chi, ieri come oggi, difende i valori di libertà e democrazia.

Il suono del Silenzio ha scandito la deposizione dell’omaggio floreale, mentre le parole del parroco hanno richiamato l’importanza della pace e dell’unità in un tempo che chiede coesione e coraggio.

Guglionesi ha ribadito di essere una comunità che non dimentica, che guarda al futuro senza perdere il senso delle proprie radici.

Un paese che, nel rispetto della tradizione, continua a celebrare chi ha dato e chi continua a dare, ogni giorno, onore all’Italia e alla sua gente.

