Guglionesi sostiene la ricerca: vendute 96 scatole di cioccolatini Airc

Dall’entusiasmo dei volontari all’allegria della mascotte a quattro zampe, Guglionesi ha risposto con generosità alla campagna Airc, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. In totale, sono state vendute 96 scatole di cioccolatini, frutto dell’impegno della comunità e soprattutto dei volontari dell’Agng, che hanno animato la raccolta con sorrisi, passione e la loro mascotte, un cane dal cuore grande che portava orgogliosamente la spilla Airc.

Ogni scatola di cioccolatini non è stata solo un dolce da gustare, ma un piccolo grande gesto per sostenere la ricerca scientifica. Il ricavato contribuirà a finanziare progetti innovativi e studi fondamentali per la prevenzione e la cura dei tumori. Ma la vendita ha avuto anche un valore simbolico: vedere i volontari impegnati, i bambini felici di scegliere la loro scatola e la mascotte che scodinzolava tra la gente ha trasformato l’iniziativa in un vero momento di festa e partecipazione collettiva.

La comunità ha risposto presente: famiglie, associazioni e scuole hanno contribuito alla vendita, animando i tavoli con entusiasmo e creatività. Non si trattava solo di vendere cioccolatini, ma di partecipare a qualcosa di più grande, di sentirsi parte di una rete di solidarietà che sostiene la scienza e chi combatte ogni giorno contro la malattia.

Le 96 scatole vendute sono il segno concreto dell’impegno di Guglionesi, ma anche della forza del volontariato. La mascotte con la spilla AIRC, con il suo sguardo allegro e fiducioso, ha ricordato a tutti che anche un piccolo gesto può portare speranza e sorrisi. L’iniziativa ha dimostrato quanto la comunità possa unirsi per una causa importante, con semplicità, gioia e generosità.

Grazie a iniziative come questa, l’Airc può continuare a sostenere la ricerca, promuovere la cultura della prevenzione e dare strumenti ai ricercatori per costruire un futuro in cui il cancro possa essere sempre più curabile. Guglionesi, con il suo impegno, i volontari dell’Agng e la mascotte al seguito, ha dimostrato che ogni gesto, grande o piccolo, conta davvero.

Alberta Zulli