CAMPOBASSO. La Provincia di Campobasso, attraverso il 1° Settore “Risorse Umane e Finanze” diretto dal dottor Antonio Caruso, promuove un importante momento di approfondimento dedicato al nuovo quadro normativo in materia di contratti pubblici.

Il convegno, intitolato “I contratti pubblici: tra novità normative, applicazioni e aspetti problematici”, si terrà venerdì 21 novembre 2025 alle ore 10 presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso.

L’iniziativa, rivolta ad amministratori, dirigenti pubblici, funzionari, professionisti del settore e operatori economici, intende offrire un’analisi aggiornata sulle evoluzioni legislative e sulle principali questioni applicative che coinvolgono la gestione dei contratti nella Pubblica Amministrazione.

Ad aprire i lavori, con i saluti istituzionali, sarà il presidente della Provincia, Giuseppe Puchetti.

A introdurre e moderare l’incontro sarà Carmine Volpe, presidente aggiunto del Consiglio di Stato.

Il dott. Carmine Volpe è stato nominato il 17 febbraio 2023 dal Presidente della Repubblica quale Presidente aggiunto del Consiglio di Stato.

Seguiranno gli interventi di autorevoli esperti del settore:

Eugenio Tagliasacchi, Consigliere di Stato : Il partenariato pubblico-privato tra novità normative e profili applicativi.

: Il partenariato pubblico-privato tra novità normative e profili applicativi. Domenico Cerqua, Sezioni Riunite Giurisdizionali in Speciale Composizione e Sezione di controllo per la Campania della Corte dei Conti : La giurisdizione contabile nel settore dei contratti pubblici tra controllo preventivo di legittimità e responsabilità amministrativa e contabile.

: La giurisdizione contabile nel settore dei contratti pubblici tra controllo preventivo di legittimità e responsabilità amministrativa e contabile. Giuseppe Ruta, Avvocato amministrativista : Gli affidamenti sotto soglia e i sistemi di scelta del contraente: tra affidamenti diretti e procedure negoziate.

: Gli affidamenti sotto soglia e i sistemi di scelta del contraente: tra affidamenti diretti e procedure negoziate. Andrea Ferrante, Segretario Comunale: Accesso agli atti di gara: nuove frontiere e questioni tradizionali.

Il convegno rappresenta un momento di confronto qualificato su temi centrali per la corretta gestione amministrativa e per l’efficace attuazione degli investimenti pubblici, in un periodo caratterizzato da significativi aggiornamenti normativi e complessità operative.

La locandina del convegno è stata pubblicata sul sito giustizia-amministrativa, al seguente link:

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/192547-255?redirect=%2Fconvegni-e-corsi-di-formazione&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_M2jdZL26fejg_viewSingleAsset=true

Per ogni informazione e per concordare un’intervista col dottor Carmine Volpe, presidente aggiunto del Consiglio di Stato, si prega di contattare la dottoressa Lina Ferrante al recapito 3286283435, anche via WhatsApp.