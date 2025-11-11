Identità e futuro dell’Europa: all’UniMol l’ambasciatore Alfredo Durante Mangoni

CAMPOBASSO. Domani, mercoledì 12 novembre, l’UniMol ospita due eventi di grande interesse per la comunità accademica e per i cittadini, tra riflessioni sull’Europa e tecnologia applicata alla semplificazione dei testi amministrativi.

1. Identità e futuro dell’Europa: incontro con l’Ambasciatore Alfredo Durante Mangoni

Ore 10.30 – Sala “E. Fermi”, Biblioteca di Ateneo, Campus Vazzieri, Campobasso

Il Centro di Documentazione Europea (CDE) e il Centro di Ricerca Interdisciplinare su Governance e Public Policies propongono il dibattito “Quo Vadis, Europa?”, incentrato sulle prospettive dell’Unione Europea e sul rafforzamento del suo ruolo globale.

Relatore d’eccezione sarà Alfredo Durante Mangoni, ambasciatore d’Italia a Bucarest dal 2021 al 2025, che dialogherà con docenti e ricercatori sui temi dell’identità, dei valori e delle sfide europee.

L’incontro sarà presieduto dal prof. Gianmaria Palmieri, Direttore del Centro Governance e Public Policies, e introdotto dai saluti istituzionali del Rettore prof. Giuseppe Peter Vanoli e dei professori Ruggiero Dipace e Francesca Di Virgilio.

Tra gli interventi previsti, anche quelli dei docenti Michele Barone, Luigi Daniele, Antonella Gliatta, Lorenzo Pace, Mario Passaretta, Roberta Picardi e Fabio Serricchio.

L’iniziativa si inserisce nel progetto nazionale #UnitedForOurFuture: Le priorità dell’Unione 2024–2029, promosso dalla Rete italiana dei Centri di documentazione europea con il contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Al termine del dibattito sarà inaugurata la mostra fotografica “Visioni d’Europa” a cura di Mino Pasqualone, ospitata presso la Provincia di Campobasso dal 28 novembre al 13 dicembre 2025.

2. SEMPL-IT: l’AI per semplificare i testi amministrativi

Ore 11.00 – Aula “Franco Modigliani”, II Edificio Polifunzionale, via Francesco De Sanctis, Campobasso

L’Università del Molise presenta SEMPL-IT, software basato su intelligenza artificiale per rendere più chiari e accessibili i documenti della Pubblica Amministrazione.

La Web App sarà illustrata alla comunità accademica, alle PA, ad altri Atenei e ai professionisti interessati, con possibilità di collegamento anche da remoto tramite Teams.

Il progetto, guidato da Giuliana Fiorentino e realizzato con Alessandro Cioffi, Rocco Oliveto, Maria Ausilia Simonelli e Marco Russodivito, unisce linguistica computazionale e AI per produrre testi leggibili e giuridicamente corretti.

Il software utilizza un Large Language Model (LLM) fine-tuned basato su Qwen3, addestrato su milioni di parole da documenti amministrativi italiani, e applica regole di semplificazione come:

frasi più brevi e chiare

sostituzione di termini burocratici

trasformazione dei passivi

mantenimento del significato giuridico

Le sperimentazioni hanno mostrato un miglioramento significativo della leggibilità (indice Gulpease e Flesch-Vacca) e una similarità semantica superiore al 98% rispetto ai testi originali. La validazione giuridica ha confermato la presenza delle informazioni essenziali nel 95% dei casi, riducendo tecnicismi e ambiguità.

La Web App di SEMPL-IT permette diverse modalità:

Analizza : valutazione automatica leggibilità

: valutazione automatica leggibilità Confronta : verifica tra testi originali e semplificati

: verifica tra testi originali e semplificati Semplifica: riscrittura automatica dei documenti, per utenti esperti o cittadini

Grazie a SEMPL-IT, UniMol contribuisce concretamente alla trasparenza e alla semplificazione della comunicazione pubblica, posizionando l’Italia all’avanguardia nell’uso dell’AI per la semplificazione dei linguaggi istituzionali.