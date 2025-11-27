Il chiosco di Giovanni Censori e l’identità termolese

TERMOLI. Fin da quando eravamo piccini piccini, per farci stare buoni, non avendo noi – quelli della mia generazione – le diavolerie tecnologiche che esistono oggi, niente televisione e niente altro, il nostro unico svago la sera, soprattutto d’inverno, era sederci assieme alla mamma e alla nonna “atturn’ u vraciér” (attorno al braciere), che ci teneva caldo, e farci raccontare storie e favole. Le favole cominciavano sempre così: “C’era una volta…”

Ed ecco, allora, che adesso vogliamo raccontarvi alcune storie dell’identità, ormai lontana, della nostra amata Termoli: l’identità di quei personaggi che hanno creato la vera anima termolese, uomini che con il loro lavoro e le loro idee hanno contribuito alla crescita, anche esponenziale, della nostra città. Prima di tutto vogliamo ringraziare i familiari che ci hanno fornito lo spunto e il materiale per poter raccontare e soprattutto ricordare.

Dovete sapere che per oltre cinquant’anni, a partire dal dopoguerra, nella piazza principale di Termoli – quella che tutti chiamiamo Piazza Monumento – tra alcuni negozietti, o meglio chioschi, tra l’imbocco di via XX Settembre e Corso Nazionale, esisteva un piccolo chiosco dove si vendevano fiori. Il negozio era davvero minuscolo, ma all’esterno era circondato da vasi di fiori di ogni specie. Quel fioraio apparteneva a una famiglia di mastri fiorai, il cui capostipite era Giovanni Censori, questo baldo signore che vedete nella foto in mezzo a un bellissimo campo di fiori.

I fiori di Censori erano un punto di riferimento per tutti: per un amore appena nato, per una ricorrenza, un compleanno, un onomastico, un matrimonio, un battesimo e purtroppo anche per i funerali.

Il famoso detto “Decitele che ‘nu fiore” (Ditelo con un fiore) era più che mai vero. Giovanni non era solo un grande fiorista, era anche una persona che sprigionava simpatia da tutti i pori. Aveva un’ironia spiccata e tagliente, ma sempre accompagnata da grande spirito.

Quando entravi nel suo piccolo negozio, oltre a uscire con i fiori – che lui, con la sua abilità, riusciva sempre a venderti – uscivi anche con il sorriso sulle labbra.

Era capace di farti comprare quello che voleva lui, ma ti rendeva pure felice: proprio come nei finali delle favole. Ma anche fuori dal lavoro sapeva farti divertire.

Indimenticabili erano le sue finte litigate con un altro grande personaggio dell’identità termolese: Paolo Potalivo, che aveva il tabaccaio su Corso Nazionale, una decina di metri più sotto.Il sospetto è che recitassero allegramente la parte, un po’ alla Totò e Peppino, per far divertire gli amici e soprattutto per divertirsi loro. Erano talmente bravi a immedesimarsi che sembrava tutto vero: le loro invettive, lanciate a distanza o provocate apposta dagli amici, erano uno spettacolo. Quando dicevano a Paolo: «Ueh Paolo, ho sentito dire che Giuann u’ fiorist se’ vo’ accattà u tabacchin tu!» Lui rispondeva subito, prima con un epiteto un po’ colorito e poi: «Dije a Giuann ca mocche ce prove ad accattà u tabacchin, ca ‘u facce appallette abbasce ‘u mure du mare!» E si andava avanti così per parecchio tempo, tra le risate generali.

La gente, anche chi non era del posto, sapeva che il pomeriggio, su Corso Nazionale, poteva assistere a questi siparietti irresistibili, e quando succedevano si formava la folla. Quanto era bella quella Termoli di una volta, fatta di personaggi genuini, senza peli sulla lingua, veri, non precostruiti, come Giovanni Censori e Paolo Potalivo. Giovanni, quando decise di appendere i fiori al chiodo, lasciò tutto nelle mani del figlio Antonio, che era la perfetta continuazione del padre: ironico, scherzoso, sempre pronto alla battuta e fiorista eccezionale. Ora che anche lui ha chiuso, vedere Piazza Monumento senza più il chioschetto dei fiori lascia un velo di tristezza.

Ecco cos’è anche la perdita di identità. Per fortuna, chi può vivere di questi bei ricordi, come noi, continua a portare nel cuore persone come Giovanni Censori, che hanno fatto grande Termoli. Nei prossimi giorni racconteremo altre storie di personaggi che hanno costruito la vera identità termolese.

Michele Trombetta