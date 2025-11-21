Il Giubileo dei cori diocesani

TERMOLI. La chiesa di Termoli-Larino celebra il Giubileo diocesano delle Scholae Cantorum. Sono diverse le iniziative per valorizzare e promuovere il ruolo e la presenza dei cori liturgici come strumenti di evangelizzazione e speranza.

Sabato 22 novembre 2025, alle 15, al Centro Pastorale “Ecclesia Mater” in piazza Sant’Antonio, si svolgerà il Convegno diocesano di Musica Sacra. L’incontro tratterà diversi aspetti:

il Giubileo tra storia e attualità ;

; il ruolo e la figura del direttore di coro liturgico ;

; il silenzio nella musica organistica come gesto liturgico ;

; l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella musica sacra.

Alle 18, celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo S.E. Mons. Claudio Palumbo nella Basilica Cattedrale “Santa Maria della Purificazione” a Termoli. Durante la santa messa, animata dai cori diocesani:

si terrà il rinnovo del mandato ai direttori di coro delle parrocchie;

delle parrocchie; tutti i ministri del canto sacro (cantori, organisti, strumentisti) rinnoveranno il loro sì allo svolgimento di questo prezioso servizio liturgico.

Contestualmente, il vescovo istituirà tre nuovi cantori della Cappella Musicale della Cattedrale.

Domenica 23 novembre, oltre cento coristi della diocesi parteciperanno a Roma, in piazza San Pietro, al Giubileo dei cori e delle corali, alla presenza di Papa Leone XIV. L’evento, parte integrante del Giubileo della Speranza 2025, vedrà la partecipazione di cori provenienti da tutto il mondo, in un grande momento di comunione spirituale e musicale.

La Santa Messa, presieduta dal Sommo Pontefice Leone XIV, sarà animata dalla Cappella Musicale Pontificia Sistina, il coro personale del Papa, e si svolgerà alle 10.30 nella solennità di Cristo Re dell’Universo. I cori della diocesi di Termoli-Larino, insieme a quelli delle altre diocesi italiane e internazionali, contribuiranno con il loro canto alla liturgia, esprimendo la bellezza della fede attraverso la musica sacra.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai1 e sui canali ufficiali Vatican Media/Vatican News, permettendo anche a chi non potrà essere presente di unirsi spiritualmente alla celebrazione.

Il Giubileo dei cori, promosso dal Dicastero per l’Evangelizzazione, è dunque un’iniziativa che valorizza il ruolo dei cori liturgici come strumenti di evangelizzazione e speranza.

Domenica 21 dicembre, alle 19.30, in Cattedrale a Termoli, si terrà la rassegna di cori diocesani “Cantiamo la Tua nascita”.

Un particolare ringraziamento va al vescovo Claudio Palumbo, ai parroci e a tutti coloro che con fede, impegno e collaborazione rendono possibile questo importante servizio alla Chiesa.

La partecipazione è aperta a tutti.