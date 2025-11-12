Il molisano Christian Cassella a Eirenefest il festival della pace

MOLISE. Tra i protagonisti dell’edizione romana di Eirenefest – Festival del Libro per la Pace e la Nonviolenza ci sarà Christian Cassella, artivista molisano e fondatore di Artivism, casa editrice indipendente e spazio creativo dedicato a movimenti sociali e opere culturali. Durante il festival, Cassella presenterà in prima assoluta il suo esordio letterario come autore-editore: “Rimbaud, il primo poeta punk?”, un saggio-viaggio che intreccia critica letteraria, filologia e controcultura punk.

Il libro esplora l’inaspettato legame tra il poeta simbolista francese Arthur Rimbaud e lo spirito sovversivo del punk: “Cosa ha a che vedere il simbolista, padre dei ‘maledetti’ e rifondatore della poesia, con la controcultura punk? Nulla, dal punto di vista cronologico… eppure moltissimo”, spiega Cassella. Il pamphlet, ironico ma rigoroso, guida il lettore tra versi rivoluzionari, distruttivi e creativi, restituendo la vitalità e la modernità della poetica rimbaldiana.

Christian Cassella, che si definisce artivista, ha studiato classico e si è laureato in Arti e Scienze dello Spettacolo all’Università La Sapienza di Roma, per poi specializzarsi in design e innovazione sociale presso il Centro Sperimentale MEDIARS di Los Angeles. Da anni è impegnato in movimenti sociali e politici, tra cui l’organizzazione internazionale del Movimento Zeitgeist, le reti locali Donare Italia, i “fuochi” R2020 e il partito VITA, collaborando anche con festival interdisciplinari come ArteScienza e il Media Festival Pensiero Sostenibile, coideato con Silvano Agosti.

Con Artivism®, startup innovativa e spazio multimodale da lui fondato, Cassella promuove idee, mobilita comunità locali e produce opere di rilevanza sociale, trasformando ogni progetto creativo in atto di resistenza culturale e sociale. A un anno dalla pubblicazione del libro, in occasione del 170° anniversario della nascita di Rimbaud, l’autore racconta:

«Alla deriva, in risonanza con la mia posizione sovversiva e antisistema, ho scelto questo spazio di resistenza e autodeterminazione per presentare il mio primo libro. Scrivere è per me un atto sociale, non un prodotto editoriale in forma-merce. È guerriglia semantica per disarmare le logiche sistemiche da cui ogni forma di conflitto trae origine. Del resto, la pace non è mai stata così punk!».

Con il suo intervento a Eirenefest, Cassella porta sul palco arte, poesia e impegno sociale, mostrando come la cultura possa diventare strumento di riflessione critica e di azione concreta, capace di scuotere le coscienze e riscrivere il modo di leggere e vivere la poesia.