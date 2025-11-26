Il ponte borbonico delle Tremiti rivive in un disegno ottocentesco

ISOLE TREMITI. Un disegno risalente alla metà dell’Ottocento offre oggi l’unica testimonianza iconografica nota dell’antica infrastruttura borbonica che collegava le isole di San Domino e San Nicola, rappresentando una fonte preziosa per ricostruire la storia del manufatto.

La tavola illustra il progetto di rifacimento del ponte in legno, elaborato dal Capitano del Genio del Capo Circondario di Capitanata dopo le devastanti tempeste del 1850 che avevano danneggiato gravemente l’arcipelago. Pur delineando una soluzione organica per il ripristino del collegamento, il progetto non fu mai realizzato, a causa delle difficoltà geomorfologiche del territorio e delle scarse risorse economiche disponibili. Nel 1853, il ponte venne definitivamente smantellato, segnando la scomparsa materiale dell’opera borbonica.

La tavola del ponte delle Tremiti, riprodotta nel poster presentato al CIAC 25 di Bari, sarà pubblicata per la prima volta negli atti del Secondo Convegno Italiano di Archeologia dell’Età Contemporanea, a testimonianza del suo valore documentario e del contributo che offre allo studio delle infrastrutture storiche insulari.

Questo approfondimento rientra nel lavoro di ricerca condotto da Luisa Pedico nell’ambito della sua tesi di dottorato presso l’Università di Foggia, finalizzato a ricostruire le dinamiche di popolamento e le trasformazioni dell’arcipelago delle Isole Tremiti dall’antichità all’età contemporanea.

AZ