“Il Richiamo del Bosco”: il ‘foliage’ a Corundoli

MONTECILFONE. Montecilfone si prepara a celebrare l’autunno con un evento che promette emozioni, colori e connessione profonda con la natura.

Domenica 16 novembre 2025, l’associazione Ambiente Basso Molise invita tutti a partecipare a “Il Richiamo del Bosco”, un’escursione guidata nel suggestivo Bosco Corundoli, nel cuore del Basso Molise. L’autunno è la stagione dell’incanto, e il Bosco Corundoli ne è la perfetta incarnazione: la natura si trasforma in una tavolozza vivente, dove il verde brillante dell’estate lascia spazio a sfumature dorate, rossi intensi e aranci fiammeggianti. È il fenomeno del foliage, quando le foglie, private della clorofilla, mostrano tutta la loro bellezza prima di cadere. Un caleidoscopio di colori che trasforma ogni passeggiata in un’esperienza poetica e rigenerante.

Camminare nel bosco in autunno non è solo un piacere per gli occhi: l’aria fresca e profumata, intrisa di muschio, terra umida e legno bagnato, stimola i sensi e rilassa la mente. Ogni passo è un invito a rallentare, ad ascoltare il silenzio, a osservare i dettagli: una ragnatela imperlata di rugiada, un funghetto che spunta dal muschio, una goccia di pioggia sulle bacche rosse della fusaggine, un pettirosso che si nutre dei frutti autunnali.

L’escursione sarà arricchita dalla presenza delle dottoresse Rosella Sforza e Fernanda Pugliese, che guideranno i partecipanti alla scoperta dei segreti del bosco, tra scienza e meraviglia. Saranno presenti anche l’associazione +ALBERI, la Fondazione EOS e l’AUSER di Termoli, per condividere esperienze e valori legati alla tutela dell’ambiente. “Il Richiamo del Bosco” è anche un’occasione per rigenerarsi, ritrovare equilibrio e riconnettersi con sé stessi attraverso la bellezza del paesaggio autunnale, perché è ormai dimostrato che trascorrere del tempo nella natura ha effetti benefici sulla salute fisica e mentale. Il ritrovo è previsto alle ore 9:30 presso la “piccola grotta di Lourdes” a Montecilfone. L’evento è patrocinato dal Comune di Montecilfone.

Il presidente Luigi Lucchese invita tutti a partecipare: “Ti portiamo con noi alla scoperta di esperienze autentiche, rispettose dell’ambiente e a conoscere il bosco del cuore”.

