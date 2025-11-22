“Il sindacato incontra l’arte”: l’Anteas premia i pensionati molisani

TERMOLI. In un clima di grande emozione e creatività si è svolta, presso l’Hotel Meridiano sul Lungomare Cristoforo Colombo, la cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione del Concorso di Poesia, Pittura, Scultura e Fotografia, organizzato da Anteas Molise in collaborazione con Fnp-Cisl Abruzzo Molise.

L’evento, intitolato “Il Sindacato Incontra l’Arte”, ha celebrato le opere realizzate dagli anziani soci ANTEAS e CISL Molise: pensionati che, con passione e sensibilità, hanno trasformato il proprio vissuto in autentiche espressioni artistiche.

La mattinata, iniziata alle ore 9.30, ha visto una platea attenta e partecipe. A moderare l’incontro è stata Giovanna Testa, che ha accompagnato con equilibrio e garbo i vari momenti della cerimonia.

L’introduzione è stata affidata a Marcello Giuditta, Segretario RLS FNP CISL Termoli, il quale ha sottolineato come il concorso rappresenti un ponte tra il mondo del lavoro e quello della pensione, dove l’arte diventa strumento di inclusione, vitalità e riscatto personale. Numerosi e qualificati i saluti istituzionali.

Luigi Pietrosimone, Presidente ANTEAS Molise, ha aperto i lavori ringraziando i partecipanti per l’entusiasmo e la qualità delle opere presentate. A seguire sono intervenuti Riccardo Mascolo, Coordinatore FNP CISL Molise, e Angelo De Luca, Presidente ANTEAS Termoli, che hanno evidenziato il forte valore sociale dell’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Termoli.

Tra i rappresentanti presenti: Antonio D’Alessandro, Coordinatore AST CISL Molise, e Michele Barile, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Termoli, il quale ha rimarcato l’importanza di simili manifestazioni per la valorizzazione del patrimonio culturale e umano della città.

Il cuore della giornata è stato dedicato alla premiazione delle opere vincitrici. I lavori, selezionati da una giuria presieduta da Antonio Mucciaccio, hanno spaziato dalla poesia intima ed evocativa alle tele pittoriche ispirate ai paesaggi molisani, passando per sculture ricche di significato e fotografie capaci di raccontare istanti di vita quotidiana con sguardo poetico.

Ogni riconoscimento è stato accompagnato da brevi commenti della giuria, che ha lodato non solo la tecnica, ma soprattutto l’anima e la profondità delle opere. I lavori si sono conclusi con l’intervento di Giuseppe De Biase, Presidente Nazionale ANTEAS, che ha evidenziato come l’arte rappresenti un potente antidoto alla solitudine e uno strumento di benessere e socialità per gli anziani.

Alla manifestazione hanno preso parte anche Vincenzo Tranello, Segretario Generale FNP CISL Molise, e Giovanni Notaro, Segretario Generale CISL Abruzzo Molise, ribadendo l’impegno del sindacato nel promuovere iniziative che vadano oltre la tutela dei diritti del lavoro, abbracciando la qualità della vita nella terza età.

«Questa non è solo una premiazione – ha dichiarato Tranello – ma un incontro tra generazioni e discipline, dove il sindacato diventa catalizzatore di talenti nascosti».

L’XI edizione 2025 ha registrato una partecipazione record, con decine di opere sottoposte al vaglio della giuria, confermando il successo di una formula capace di unire tradizione sindacale e slancio creativo.

Per informazioni e per partecipare alle prossime edizioni è possibile contattare ANTEAS Molise presso la sede CISL di Termoli (Corso Nazionale 170, tel. 0875-714001) oppure ai numeri: 347 4926962 – 351 9580639 – 340 6575490.

L’evento, svoltosi in un’atmosfera serena e partecipata, conferma come le associazioni pensionistiche possano contribuire in maniera concreta alla vitalità culturale del territorio molisano, dimostrando che l’arte non ha età e che il sindacato, fedele al suo motto, continua a “incontrare” l’arte per rafforzare i legami della comunità.

Michele Trombetta