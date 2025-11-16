Impegno nella prevenzione al Majorana sulla Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada

TERMOLI. In occasione della Giornata mondiale del ricordo delle vittime del traffico stradale, si è svolto presso l’istituto “E. Majorana” di Termoli un interessante convegno dal titolo “Strade sicure, un impegno comune!”, promosso dall’Associazione Salam APS con la collaborazione della T.H.O.R. (Settore Formativo Molise-Sardegna), del CSV Molise, di Europe Direct Molise, della Provincia di Campobasso, e cofinanziato dall’Unione Europea.

Davanti a una platea di giovani studenti, numerosi relatori hanno spiegato i rischi legati alla distrazione durante la guida, anche solo per pochi secondi, che possono risultare fatali. È stato sottolineato come mettersi alla guida senza essere in condizioni fisiche o mentali ottimali equivalga ad avere in mano un’arma impropria, con conseguenze potenzialmente tragiche e inimmaginabili.

Negli ultimi anni, il numero delle vittime della strada ha assunto proporzioni drammatiche. I fine settimana, in particolare, sono spesso teatro di incidenti che coinvolgono giovani vite, spezzate da velocità eccessive, sorpassi azzardati e, purtroppo, dall’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Un calvario per le famiglie, distrutte dal dolore, e un compito doloroso anche per le forze dell’ordine, chiamate a comunicare la tragica notizia ai parenti delle vittime.

Proprio per questo, iniziative come quella di oggi si rivelano fondamentali per sensibilizzare i ragazzi, forse ancor più efficaci dell’inasprimento delle pene per chi provoca incidenti a causa di comportamenti irresponsabili. Molto intensa e toccante la testimonianza di un genitore che ha perso la figlia in un incidente stradale: un dolore che, a distanza di anni, resta ancora vivo.

Tra gli interventi, quelli degli ufficiali della Polizia di Stato, che hanno invitato i giovani alla prudenza e al rispetto delle regole. Importante anche il contributo della dottoressa Elda Della Fazia, che tiene corsi di formazione per prevenire la guida sotto l’effetto di sostanze alteranti. È bastato un suo esempio concreto per far comprendere il messaggio: anche pochi secondi passati a scrivere un messaggio sul cellulare mentre si guida possono essere fatali.

Sono intervenuti inoltre:

Antonio Cristinizio , Sostituto Commissario della Polizia Stradale di Campobasso;

, Sostituto Commissario della Polizia Stradale di Campobasso; Luigi D’Alessandro , Sovrintendente della Polizia Stradale di Termoli;

, Sovrintendente della Polizia Stradale di Termoli; Gianfranco Massaro , Presidente del CSV Molise;

, Presidente del CSV Molise; Carmela Basile , Responsabile Europe Direct Molise;

, Responsabile Europe Direct Molise; Annibale Ciarniello , Presidente del Consiglio Comunale di Termoli;

, Presidente del Consiglio Comunale di Termoli; Francesco Di Pierro , otorinolaringoiatra dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso;

, otorinolaringoiatra dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso; Roberto D’Aloisio, Presidente della Camera Penale di Larino.

A moderare l’incontro, Hanen Gzaiel, Presidente dell’Associazione Salam APS, mentre a fare gli onori di casa è stata la dirigente scolastica del “Majorana”, professoressa Maddalena Chimisso.

Un convegno ricco di contenuti e di emozioni, che ha lanciato un messaggio forte e chiaro: la sicurezza stradale è una responsabilità di tutti, e ogni vita salvata vale più di qualsiasi sanzione.

Michele Trombetta