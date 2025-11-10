In farmacia per i bambini 2025: “Dona farmaci e prodotti ai più piccoli”

TERMOLI. La Diocesi di Termoli-Larino, insieme alla Caritas e alla Pastorale della Salute Diocesana, partecipa alla Settimana di Raccolta Farmaci per l’Infanzia 2025 – In farmacia per i bambini, promossa dalla Fondazione Francesca Rava, che si svolgerà dal 13 al 20 novembre.

Durante questa settimana, nelle farmacie aderenti, sarà possibile donare farmaci pediatrici da banco e prodotti per la cura dei più piccoli. I cittadini potranno acquistare i prodotti e consegnarli direttamente ai volontari presenti agli stand allestiti nelle farmacie, che si occuperanno di raccoglierli.

I prodotti raccolti saranno destinati alle famiglie indigenti e bisognose della Diocesi, distribuiti tramite la Caritas Diocesana, le parrocchie e le associazioni collegate.

La raccolta si svolgerà nelle seguenti farmacie di Termoli che hanno generosamente aderito:

Le Diomedee , via del Pero 24

, via del Pero 24 Del Molinello , via del Molinello 14/A

, via del Molinello 14/A Del Mare , via Cristoforo Colombo 132

, via Cristoforo Colombo 132 Trabocchi, via Tevere 17/G

Negli stand delle farmacie saranno esposti i prodotti da donare e saranno presenti i volontari della Pastorale della Salute Diocesana, delle Parrocchie Santa Maria degli Angeli, della Lilt Cb, dell’Avo e dell’Unitalsi, pronti a fornire informazioni sull’iniziativa e a guidare i cittadini nella scelta dei prodotti più utili, in modo da rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie che beneficeranno della raccolta.