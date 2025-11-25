Incontro con Edoardo Albinati: «La scuola cattolica»

TERMOLI. Un appuntamento che promette di scuotere coscienze e aprire domande: alle ore 17, presso l’auditorium cittadino Gente di Marea in via Elba, la città accoglierà Edoardo Albinati, autore de La scuola cattolica, romanzo–mondo vincitore del Premio Strega 2016 e considerato una delle opere più potenti della narrativa italiana contemporanea

Accanto allo scrittore interverranno Nicola Muricchio (Lions Club Termoli Host), Massimo Cianci (Fondazione Milani), Antonietta Aida Caruso (Cantieri Creativi). A dialogare con Albinati sarà Petronilla Di Giacobbe (Mai più sola – Non una di meno).

La scuola cattolica ripercorre l’adolescenza dell’autore in un istituto maschile della Roma borghese degli anni Settanta, svelando i meccanismi di un’educazione chiusa e rigida che si intreccia con le tensioni sociali dell’epoca. Albinati individua nel delitto del Circeo il punto di rottura di una crisi valoriale profonda: un assassinio efferato che diventa lente per interrogare violenza, responsabilità e fallimenti collettivi.

Romanzo di formazione e saggio insieme, l’opera apre riflessioni urgenti sull’identità maschile e femminile e sul ruolo delle istituzioni educative. Temi che oggi si intrecciano con una violenza giovanile segnata non più dall’ideologia, ma da un istinto di branco cieco e feroce, come testimoniano le cronache quotidiane.

L’incontro con Albinati non è solo occasione letteraria: è invito a un confronto pubblico e privato su ciò che siamo e su ciò che rischiamo di diventare.

