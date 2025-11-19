“Indispensabili”: a Termoli la fragilità diventa opportunità

TERMOLI. Al via a Termoli il progetto “Indispensabili”, un’iniziativa di inclusione e formazione che si terrà venerdì 21 novembre 2025 alle ore 10:30 presso l’Ipseoa “Federico di Svevia.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Fondazione MillenniuM Ets Ipseoa “Federico di Svevia”, Associazione ARK 21 & More Aps, Organizzazione di Volontariato SAE 112, e gli Istituti Comprensivi “Brigida – Cuoco” e “Bernacchia – Schweitzer”.

Finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico per progetti di rilevanza locale promossi dal Terzo Settore, il progetto mira a costruire percorsi concreti di inclusione sociale, cittadinanza attiva e autonomia personale per giovani e adulti con disabilità o fragilità educativa.

Durante l’incontro di presentazione sarà illustrato il Protocollo d’Intesa sottoscritto dai partner, che definisce ruoli e impegni condivisi per la realizzazione delle attività e per la creazione di una rete territoriale stabile a sostegno dell’inclusione e della formazione.

“Indispensabili” propone:

laboratori didattici e professionali nei settori dell’ enogastronomia, dell’accoglienza e della sicurezza ;

; esperienze di peer education grazie al coinvolgimento attivo degli studenti dell’IPSEOA;

grazie al coinvolgimento attivo degli studenti dell’IPSEOA; percorsi formativi su autonomia, sicurezza e primo soccorso in collaborazione con la SAE 112;

in collaborazione con la SAE 112; rafforzamento del legame tra scuola, terzo settore e comunità locale, trasformando la fragilità in una risorsa collettiva.

La conferenza sarà l’occasione per illustrare obiettivi, modalità operative e risultati attesi e per testimoniare l’impegno congiunto di istituzioni e associazioni nel promuovere una società più equa, solidale e partecipata.

AZ