“Indispensabili”: a Termoli la fragilità diventa opportunità

TERMOLI. Al via a Termoli il progetto “Indispensabili”, un’iniziativa di inclusione e formazione che si terrà venerdì 21 novembre 2025 alle ore 10:30 presso l’Ipseoa “Federico di Svevia.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra Fondazione MillenniuM Ets Ipseoa “Federico di Svevia”, Associazione ARK 21 & More Aps, Organizzazione di Volontariato SAE 112, e gli Istituti Comprensivi “Brigida – Cuoco” e “Bernacchia – Schweitzer”.
Finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico per progetti di rilevanza locale promossi dal Terzo Settore, il progetto mira a costruire percorsi concreti di inclusione sociale, cittadinanza attiva e autonomia personale per giovani e adulti con disabilità o fragilità educativa.
Durante l’incontro di presentazione sarà illustrato il Protocollo d’Intesa sottoscritto dai partner, che definisce ruoli e impegni condivisi per la realizzazione delle attività e per la creazione di una rete territoriale stabile a sostegno dell’inclusione e della formazione.
“Indispensabili” propone:
- laboratori didattici e professionali nei settori dell’enogastronomia, dell’accoglienza e della sicurezza;
- esperienze di peer education grazie al coinvolgimento attivo degli studenti dell’IPSEOA;
- percorsi formativi su autonomia, sicurezza e primo soccorso in collaborazione con la SAE 112;
- rafforzamento del legame tra scuola, terzo settore e comunità locale, trasformando la fragilità in una risorsa collettiva.
La conferenza sarà l’occasione per illustrare obiettivi, modalità operative e risultati attesi e per testimoniare l’impegno congiunto di istituzioni e associazioni nel promuovere una società più equa, solidale e partecipata.
