“Indispensabili”: quando inclusione e autonomia diventano protagoniste

TERMOLI. Ottima riuscita per l’incontro tenutosi presso l’Ipseoa “Federico di Svevia” di Termoli in occasione della presentazione del progetto “INdispensABILI – un’opportunità di inclusione e formazione che trasforma la fragilità in autonomia e autosufficienza”.

Un’iniziativa costruita attraverso una rete importante di realtà scolastiche, associative e istituzionali che hanno scelto di unire competenze, energie e visione per promuovere una cultura dell’inclusione autentica e concreta. Al progetto hanno aderito l’Istituto Comprensivo Brigida e l’I.C. Bernacchia–Schweitzer, insieme alla Fondazione Millennium, ad ARK21 & More, al SAE 112, oltre naturalmente all’Ipseoa “Federico di Svevia”, scuola capofila del percorso.

Alla conferenza stampa ha preso parte anche l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Termoli, Mariella Vaino, che ha sottolineato l’importanza di investire su percorsi educativi capaci di rafforzare l’autonomia delle persone con disabilità e di costruire una città sempre più inclusiva.

Presenti tutti i referenti delle associazioni e delle scuole aderenti, in un momento di confronto che ha evidenziato quanto il tema dell’inclusione sia oggi particolarmente sentito a Termoli. Un territorio che, negli ultimi anni, sta dimostrando crescente attenzione verso progetti educativi, sociali e formativi rivolti alle fragilità, non più viste come un limite ma come una risorsa da accompagnare e valorizzare.

Il progetto “INdispensABILI” rappresenta quindi un passo concreto verso un modello di scuola e di comunità più aperto, solidale e capace di riconoscere la diversità come valore.

