La festa dell’albero coi bimbi degli asili nido comunali

TERMOLI. Grande partecipazione ieri pomeriggio all’Auditorium comunale di via Elba, dove si è svolta la Festa dell’Albero, iniziativa promossa dagli asili nido comunali di Termoli con l’avallo e il supporto del Comune.

Un appuntamento atteso e sentito, che ha riunito famiglie, educatrici e amministratori in un momento dedicato alla natura, alla condivisione e alla crescita educativa dei più piccoli.

L’evento è iniziato alle 17, quando l’Auditorium si è riempito di genitori e bambini pronti a vivere un pomeriggio all’insegna dell’ambiente e dei valori legati al rispetto del territorio. Attraverso attività simboliche, letture e momenti di confronto, la Festa dell’Albero ha voluto sottolineare l’importanza di insegnare sin dalla tenera età il valore degli alberi e della cura del pianeta.

Fondamentale è stato l’impegno delle educatrici dei nidi comunali, che hanno trasformato il messaggio ecologico in un’occasione educativa e partecipativa, mostrando ancora una volta quanto il lavoro quotidiano dei servizi per l’infanzia sia capace di coinvolgere e sensibilizzare l’intera comunità.

La scuola, per favorire la partecipazione delle famiglie, aveva previsto una chiusura anticipata alle 13:30. Una scelta organizzativa apprezzata, che ha permesso a tutti di vivere l’iniziativa con tranquillità e con la giusta attenzione.

La Festa dell’Albero si è confermata così non solo un momento di celebrazione della natura, ma anche un ponte tra istituzioni, educatori e famiglie, uniti dall’obiettivo comune di trasmettere ai bambini i valori della cura, della bellezza e del rispetto per l’ambiente.

Presente per l’Amministrazione comunale l’Assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino.

Michele Trombetta