La giornata di studi su “Marotta e il Molise”

CAMPOBASSO. Martedì 18 novembre 2025, alle ore 10, l’Aula “Antonio Genovesi” del II Edificio Polifunzionale dell’Università degli Studi del Molise ospiterà la Giornata di Studi “Marotta e il Molise”, un evento promosso dal Museo Laboratorio ARATRO, dal Polo Museale UniMol e dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, in occasione della mostra Il colore come luce dedicata all’artista Gino Marotta.

Tra i protagonisti della prima sessione, dedicata alla presenza dell’artista nei musei molisani, spicca il contributo del MACTE – Museo d’Arte Contemporanea di Termoli, rappresentato dalla direttrice Caterina Riva. Il suo intervento approfondirà il valore delle due opere di Marotta conservate nella collezione permanente del museo, testimonianza di un legame profondo e continuativo tra l’artista e uno dei principali centri italiani dedicati all’arte contemporanea. Il MACTE, custode del prestigioso Premio Termoli, si conferma così nodo strategico nella valorizzazione del patrimonio artistico molisano.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore Giuseppe Peter Vanoli e di Isa Francavilla Marotta, Presidente dell’Archivio Gino Marotta, seguiti dagli interventi delle autorità comunali e regionali, tra cui la Sindaca di Campobasso Marialuisa Forte, la Prorettrice Cecilia Ricci, la Delegata alla Cultura Adele Fraracci, il Sindaco di Civitacampomarano Paolo Manuele e la Presidente della Fondazione Molise Cultura Antonella Presutti.

La mostra Il colore come luce, allestita presso la Galleria ARATRO e curata da Lorenzo Canova e Piernicola Maria Di Iorio, sarà brevemente presentata nel corso dell’incontro, che proseguirà con un’analisi della presenza di Marotta nei principali poli culturali del Molise: dal Castello di Civitacampomarano, con un’installazione acquisita tramite il PAC del Ministero della Cultura, al Parco archeologico di Sepino, fino al JustMO’-Spazio Sfuso di Campobasso, dove un’opera dell’artista è esposta in prestito dall’ARATRO.



La seconda sessione sarà dedicata al progetto di restauro della grande scultura di Marotta collocata nella Villa Musenga, nel cuore di Campobasso. L’intervento introduttivo sarà affidato ad Anna Laganà, restauratrice di fama internazionale del Getty Conservation Institute, che illustrerà il recente restauro della Giraffa Artificiale e le sfide conservative legate ai materiali plastici. Seguiranno gli interventi della Sindaca Forte e di Nicola Spezzano, docente dell’Accademia di Belle Arti di Roma e collaboratore dell’artista.

La Giornata di Studi si propone come momento di riflessione interdisciplinare sul ruolo di Gino Marotta nella cultura contemporanea e nella costruzione di un paesaggio culturale molisano diffuso, riaffermando l’impegno dell’Università del Molise e del Museo ARATRO nella tutela e promozione dell’arte contemporanea.

