La guglionesana Barbara Morena tedofora delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

GUGLIONESI. C’è un pezzo di Molise che brillerà con la fiamma olimpica. Tra i Tedofori scelti per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 c’è anche Barbara Morena, originaria di Guglionesi, che il prossimo 21 dicembre a Salerno avrà l’onore di portare la torcia olimpica nel suo percorso verso i Giochi.

Una notizia che lei stessa ha voluto condividere sui social, con parole semplici ma piene di emozione.

“Con immenso onore sono stata scelta per far parte del Team Tedofori per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Una convocazione inaspettata che ha generato in me un’emozione indescrivibile. Porterò con orgoglio la fiaccola della fiamma olimpica il 21 dicembre a Salerno”.

Barbara è una mamma, una lavoratrice presso Stellantis e una volontaria instancabile dell’Odv San Nicola di Guglionesi, dove da anni si impegna in attività solidali e di sostegno alla comunità. Una donna che ogni giorno unisce lavoro, famiglia e impegno sociale con discrezione e forza, incarnando proprio quei valori di solidarietà, determinazione e unità che la fiamma olimpica rappresenta.

Essere tedoforo, infatti, non è solo un onore simbolico. È portare con sé un messaggio di pace, amicizia e speranza, che da oltre duemila anni attraversa il mondo intero. La torcia accesa ad Olimpia, in Grecia, viaggia di mano in mano, da città a città, fino a raggiungere lo stadio della cerimonia inaugurale, dove accende il braciere olimpico dando ufficialmente inizio ai Giochi.

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, che si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026, saranno l’evento sportivo più importante ospitato in Italia dopo Torino 2006. Un grande palcoscenico di sport, cultura e fratellanza che unirà territori, atleti e comunità da tutto il mondo.

Per Barbara, quella fiaccola rappresenterà molto più di un simbolo: sarà la luce dell’impegno e della passione quotidiana, la fiamma di chi non smette di credere nei valori autentici e nel potere delle piccole grandi azioni.

Un momento che riempie d’orgoglio Guglionesi e l’intero Molise, che vedranno una loro figlia sfilare come ambasciatrice dei valori olimpici.

E quando la torcia passerà tra le sue mani, brillerà anche un po’ della nostra terra.

Alberta Zulli