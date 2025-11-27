La scuola si trasforma in un set con “Paese Mio”

CASACALENDA. La terza edizione di Paese Mio prende il via in Molise e trasforma la scuola in un vero e proprio set cinematografico. Un progetto che porta il cinema dentro le aule, non come semplice attività collaterale, ma come percorso formativo e culturale che coinvolge docenti e studenti in un’immersione totale nel linguaggio della settima arte, nella sua storia e nelle innovazioni che ne hanno ridefinito le coordinate.

A curare la regia dell’iniziativa è l’Associazione MoliseCinema, che mette a disposizione la propria esperienza ultradecennale per guidare i giovani in laboratori di riprese e cortometraggi, lezioni e visioni di grandi film, con l’obiettivo di stimolare curiosità, creatività e capacità critica. L’avventura cinematografica diventa così occasione per raccontare il territorio, i paesaggi, i costumi e le comunità della piccola provincia italiana, trasformando la realtà locale in narrazione filmica e identitaria.

La squadra di MoliseCinema sarà composta da registi, sceneggiatori, critici e storici del cinema, impegnati a seguire sia la parte didattica sia quella tecnica. Ancora vivo il ricordo del corto C’è ancora Molise, prodotto finale della seconda edizione, che ha saputo emozionare e coinvolgere il pubblico, confermando la forza di un progetto capace di unire diversi plessi scolastici del Basso Molise e oltre.

Paese Mio rientra nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, e rappresenta per le nuove generazioni una sfida intrigante: cimentarsi con gli strumenti innovativi del cinema e misurarsi con una “challenge” contemporanea che unisce formazione e creatività.

Le scuole coinvolte sono l’Istituto Di Lalla di Casacalenda, l’Istituto Magliano di Larino e l’Istituto Capriglione di Santa Croce di Magliano. Collaborano i Comuni di Casacalenda, Larino, Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia. Oltre alle attività laboratoriali, il progetto riporterà il grande cinema nelle sale di Casacalenda e Larino, mentre negli altri paesi le proiezioni si svolgeranno negli spazi scolastici.

Il primo appuntamento è fissato per l’11 e 12 dicembre, con il seminario dedicato ai docenti. L’intero percorso si svilupperà lungo l’anno scolastico e si concluderà a maggio 2026, consegnando agli studenti e alle comunità un nuovo capitolo di cinema vissuto e raccontato dal basso, con la forza di un autentico Paese Mio.

