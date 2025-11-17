“La Scuola+Sportiva della Regione”: 16 premi agli istituti e ai giovani atleti molisani

CAMPOBASSO. Valorizzare l’eccellenza nello sport a tutti i livelli e offrire agli studenti opportunità di crescita e partecipazione. Con questo obiettivo si è conclusa la terza edizione de “La Scuola+Sportiva della Regione”, il concorso promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva.

La cerimonia finale si è svolta venerdì scorso alle ore 10 nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico “Marconi” di Campobasso, alla presenza di autorità politiche, scolastiche e sportive. Al progetto hanno partecipato tutte le scuole molisane, suddivise nelle due sezioni: Scuole secondarie di primo grado e Scuole secondarie di secondo grado. In totale sono stati consegnati sedici premi tra istituti e studenti meritevoli.

Il concorso è stato realizzato in collaborazione con Regione Molise, Sport e Salute Molise, CONI Molise e CIP Molise.

Premiati della terza edizione:

Albo d’Oro I grado: IC “Amatuzio-Pallotta” – Bojano Albo d’Oro II grado: IIS “Alfano” – Termoli Scuola+Attiva Infanzia: IC “Petrone” – Campobasso Scuola+Attiva Kids: IC “San Giovanni Bosco” – Isernia Scuola+Attiva Junior: IC “D’Ovidio” – Campobasso Studente+Sportivo della Regione – Cat. Cadetti: Nicolò Martino, IC “Bernacchia” – Termoli Studentessa+Sportiva della Regione – Cat. Cadette: Giorgia Tartaglia, IC “Petrone” – Campobasso Studente+Sportivo della Regione – Cat. Allievi: Luca Liscio, Convitto Nazionale “Pagano” – Campobasso Studentessa+Sportiva della Regione – Cat. Allieve: Miriam Melfi, IIS “Marconi-Pilla” – Campobasso Scuola+Inclusiva della Regione I grado: IC “Colozza” – Campobasso Scuola+Inclusiva della Regione II grado: IIS “Marconi-Pilla” – Campobasso Scuola+FairPlay della Regione I grado: IO “D’Agnillo” – Agnone Scuola+FairPlay della Regione II grado: IIS “Pagano-Manzù” – Campobasso Premio Speciale: Luca Salzano, IIS “Marconi-Pilla” – Campobasso, vicecampione italiano di Tennistavolo Paralimpico alle ultime Finali Nazionali delle Competizioni Sportive Scolastiche, svoltesi lo scorso ottobre a Isola d’Asti Scuola+Sportiva della Regione I grado: IC “San Giovanni Bosco” – Isernia Scuola+Sportiva della Regione II grado: IIS “Marconi-Pilla” – Campobasso

L’appuntamento è già fissato per la quarta edizione, dedicata alle attività sportive che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico in corso, con l’obiettivo di continuare a promuovere la pratica sportiva e l’educazione motoria tra i giovani molisani.