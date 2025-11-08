La spiaggia di Termoli al tempo dei nostri nonni

TERMOLI. Dobbiamo dire che le collezioni di foto d’epoca, sia remote che più recenti, sono sempre un cadeau gradevole, come quello diffuso oggi, in modo particolare, dal presidente della sezione di Termoli dell’Archeoclub d’Italia, Oscar De Lena, che ha assemblato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale scatti di primo Novecento e decenni successivi, della spiaggia nostrana.

Nel cuore della costa molisana, Termoli si riscopre attraverso gli occhi della memoria e la potenza dell’intelligenza artificiale. Il video “La spiaggia di Termoli ai tempi dei nostri nonni” è molto più di una semplice ricostruzione visiva: è un ponte emozionale tra generazioni, un tributo alla bellezza e alla semplicità di un’epoca che vive ancora nei racconti dei più anziani.

La spiaggia di Termoli senza lidi balneari, bambini che giocano con secchielli di latta, pescatori che rammendano le reti sotto il sole, e famiglie che si godono il mare con costumi d’epoca. Ogni fotogramma è un frammento di storia, un’evocazione di quel tempo in cui la spiaggia era un luogo di comunità e condivisione.

L’uso dell’intelligenza artificiale per animare ambienti storici sta diventando sempre più diffuso, ma questo progetto ha un’anima tutta termolese. Non si tratta solo di pixel e algoritmi: dietro c’è la volontà di preservare l’identità di un territorio, di far rivivere emozioni sopite, di raccontare ai giovani com’era la vita prima dell’era digitale.

Il video suscita grande interesse, si riconoscono scorci familiari, gesti quotidiani, volti che sembrano usciti dagli album di famiglia. È un invito a rallentare, a guardare indietro per capire meglio chi siamo oggi.

Questo progetto è un esempio straordinario di come la tecnologia possa essere usata non per sostituire il passato, ma per celebrarlo. Se anche tu hai ricordi della spiaggia di Termoli “di una volta”, questo video è un’occasione per riviverli e condividerli.

Emanuele Bracone