“La tutela del mare per un futuro sostenibile”: grande partecipazione al Boccardi-Tiberio

TERMOLI. Si è svolto nella mattinata di ieri, presso l’Istituto Boccardi-Tiberio di Termoli, l’incontro dal titolo “La tutela del mare per un futuro sostenibile”, organizzato nell’ambito dell’iniziativa della Dg Mare della Commissione europea “European Maritime Days in My Country” (Giornate europee del mare nel mio paese).

L’evento, promosso dai Centri Europe Direct Trapani Sicilia, Chieti e Molise, ha registrato una grande partecipazione di studenti, docenti e cittadini interessati ai temi legati alla salvaguardia del mare e all’economia blu. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli oceani e dei mari, coinvolgendo in particolare i più giovani.

Il mare, infatti, rappresenta una risorsa chiave per il futuro dell’Europa: con 68.000 km di coste e un terzo della popolazione che vive entro 50 km dal litorale, le attività marittime – dal turismo costiero alla pesca, dalla vela alle energie rinnovabili offshore – sono essenziali per la crescita sostenibile del continente.

A introdurre e moderare i lavori sono state:

Marta Ferrantelli (Responsabile Europe Direct Trapani Sicilia)

(Responsabile Europe Direct Trapani Sicilia) Annalisa Michetti (Responsabile Europe Direct Chieti)

(Responsabile Europe Direct Chieti) Carmela Basile (Responsabile Europe Direct Molise)

Tra gli interventi programmati si sono susseguiti contributi di alto profilo:

Giuseppe Lupo , europarlamentare, membro della Commissione Pesca e vicepresidente della Commissione Bilancio del Parlamento europeo;

, europarlamentare, membro della Commissione Pesca e vicepresidente della Commissione Bilancio del Parlamento europeo; Giovanni Cucchiara , dirigente generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea;

, dirigente generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea; Enrico Miccadei , docente dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara;

, docente dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; Concetta Messina , direttore dell’Istituto di Biologia Marina di Trapani;

, direttore dell’Istituto di Biologia Marina di Trapani; Domenico Guidotti , CEO di Innovation Sea e Guidotti Ships/Gstravel, che ha illustrato le iniziative di tutela e salvaguardia del mare promosse dalla sua realtà imprenditoriale;

, CEO di Innovation Sea e Guidotti Ships/Gstravel, che ha illustrato le iniziative di tutela e salvaguardia del mare promosse dalla sua realtà imprenditoriale; Giancarlo Teresi, dirigente dell’Assessorato alle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture Marittime e Portuali.

Molto apprezzato anche l’intervento delle Ambasciatrici Europee per il Clima, Silvia Beccari e Antonella Milazzo, che hanno condiviso le loro esperienze nel campo della sostenibilità e dell’attivismo ambientale.

L’incontro si è concluso con uno spazio di dibattito e confronto, che ha visto un’ampia partecipazione e numerosi spunti di riflessione sulle politiche europee per la tutela dell’ambiente marino.

Nel Molise, l’evento si è tenuto in presenza presso l’Istituto Boccardi-Tiberio di Termoli, ma è stato seguito anche a distanza dagli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo Silvio Di Lalla di Casacalenda.

I Centri Europe Direct Molise, Trapani Sicilia e Chieti hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, ringraziando relatori, scuole e istituzioni che hanno contribuito al successo dell’incontro. Un momento di confronto e crescita che ha ricordato, ancora una volta, come il mare non sia solo una risorsa naturale, ma un patrimonio da conoscere, rispettare e proteggere per garantire un futuro sostenibile alle nuove generazioni.

Michele Trombetta