TERMOLI. Un pianeta sempre più assetato, sorgenti che si riducono, invasi ai minimi storici e territori che iniziano a pagare il prezzo di decenni di sfruttamento e cambiamenti climatici.

È partendo da questo quadro inquietante che, nel pomeriggio di ieri, il Centro Pastorale Ecclesia Mater di Termoli ha ospitato la tavola rotonda dal titolo “Acqua – Quale futuro?”, promossa dall’associazione molisana La Fonte. Un dibattito partecipato, con amministratori locali, tecnici, operatori economici e cittadini, per affrontare un problema che non riguarda solo il Molise, ma l’intero pianeta.

Crucianelli: “L’acqua non è una risorsa infinita. Serve una nuova coscienza collettiva”

Ad aprire i lavori è stato Famiano Crucianelli, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un cambio radicale di mentalità nella gestione delle risorse idriche. Secondo Crucianelli, il problema non può più essere affrontato in maniera emergenziale: “Non siamo davanti a una crisi momentanea, ma a una trasformazione strutturale del clima e del ciclo dell’acqua”.

È stato sottolineato come il Molise, storicamente considerato “terra d’acqua”, rischi oggi di vedere compromesse le proprie riserve se non si agisce su più livelli: riduzione degli sprechi, manutenzione delle reti, protezione delle sorgenti e pianificazione di lungo periodo. Crucianelli ha inoltre evidenziato il ruolo fondamentale delle comunità locali e delle istituzioni nel promuovere una vera cultura dell’acqua, definendola “bene comune e non merce”.

Lallitto: “I territori interni pagano il prezzo più alto”

Molto concreto l’intervento della sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto, che ha portato l’esperienza diretta dei piccoli comuni dell’entroterra. La sindaca ha evidenziato come le aree interne, pur essendo spesso ricche di sorgenti, siano oggi tra le più penalizzate: reti colabrodo, infrastrutture obsolete e difficoltà negli approvvigionamenti nei mesi estivi, aggravate dallo spopolamento.

Secondo Lallitto, la crisi idrica non è solo ambientale, ma anche sociale ed economica: “Senza acqua non c’è agricoltura, senza agricoltura non c’è comunità”. Ha chiesto interventi strutturali e investimenti seri, denunciando la fragilità dei sistemi di distribuzione e la manutenzione spesso insufficiente.

Paglione: “Capracotta non è esente: anche l’alta montagna soffre”

A portare la voce delle aree montane è stato il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, che ha evidenziato come anche i territori appenninici, un tempo ricchi di nevicate e falde, stiano subendo un forte impoverimento idrico. Secondo Paglione, il cambiamento climatico ha stravolto il ciclo naturale delle precipitazioni: neve sempre più rara, pioggia concentrata in eventi estremi e difficoltà nel ricarico delle falde.

Il primo cittadino ha parlato della necessità di ripensare il rapporto tra montagna, risorsa idrica e pianura, chiedendo maggiore cooperazione istituzionale e una visione sovracomunale.

D’Uva: tra ambiente, cultura e agricoltura

Di grande interesse anche l’intervento di Angelo D’Uva, vignaiolo, che ha portato il punto di vista del mondo agricolo: precipitazioni irregolari, stress idrico delle colture e difficoltà nella programmazione delle stagioni produttive. D’Uva ha parlato di un’agricoltura sempre più in bilico e della necessità di politiche agricole che tengano conto della nuova realtà climatica.

Un messaggio chiaro: l’acqua è una responsabilità collettiva

Dal dibattito è emerso un punto comune: l’acqua non è solo una questione tecnica, ma una sfida culturale e politica. Il Molise, con le sue sorgenti e i suoi bacini, può ancora essere un laboratorio virtuoso, ma serve un cambio di passo immediato.

La tavola rotonda si è chiusa con un confronto aperto al pubblico, con domande, interventi e preoccupazioni condivise da cittadini e operatori del territorio. Un segnale chiaro: il problema è sentito, ma ora servono risposte concrete.

Michele Trombetta