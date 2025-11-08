Laura D’Angelo al Sororanze Festival: donne, storie e poesia

TERMOLI. La studiosa e poetessa molisana Laura D’Angelo sarà ospite del Sororanze Festival, rassegna che celebra le donne e le loro storie di libertà, ribellione e ispirazione.

Il primo appuntamento della manifestazione, diretta da Beniamino Cardines, è in programma giovedì 13 novembre alle 17 presso la Biblioteca Marilia Bonincontro di Chieti Scalo. In questa occasione, D’Angelo approfondirà la figura di Saffo, poetessa dell’antica Grecia che per prima, nel panorama lirico, ha posto al centro dell’arte poetica il tema dell’amore, offrendo un’alternativa all’epica e alla lirica arcaica ionica.

Laura D’Angelo è docente a contratto presso l’Università del Molise, filologa classica e poetessa. Tra le sue pubblicazioni, le raccolte Cuore puro (Interno Libri, 2024; I ristampa 2025) e Poesia dell’assenza (Il Convivio Editore, 2023). Ha partecipato con le sue opere a festival letterari nazionali come “Dialoghi di carta” a Cagliari, “7 sere, 7 piazze, 7 libri” a Perdasdefogu e “Le parole che restano” a Terni, oltre all’Aut Aut Festival di Termoli. Recentemente ha firmato le prefazioni per i volumi di Enrico Grandesso, Gli altri vedono il clown (Campanotto Editore, 2025), e la raccolta poetica di Daniel D. Marin e Ofelia Prodan, Epistole sarde (Il Convivio Editore, 2025). I suoi studi sono stati citati in documentari, tra cui Giappone-Abruzzo: le connessioni nascoste (Monti, Ambrosini, 2024), presto disponibile su Amazon Prime Video, oltre che in atti di convegni e pubblicazioni collettanee.

Il Sororanze Festival è un progetto promosso da WWTS/World Woman Talent System Abruzzo e organizzato da Bibliodrammatica APS, con la direzione artistica di Beniamino Cardines, e gode del patrocinio della Provincia di Pescara, dei Comuni di Pescara, Chieti e Loreto Aprutino. La rassegna si propone di valorizzare i talenti femminili e raccontare le grandi figure femminili nella storia, nell’arte e nella letteratura.

AZ