“L’Azione presenta il Segno”: prende corpo l’arte visiva

PETACCIATO. Si è svolto ieri, presso il Salotto Culturale Central PETacciato, il corso esperienziale “Cammino al Di.Segno – L’Azione presenta il Segno”, condotto dalla dottoressa Carla Maria Giampaolo, ricercatrice e artista visiva che da anni unisce Scienza e Creatività in un percorso di indagine sul Vivente e sulle sue connessioni profonde con il Tutto.

L’incontro ha coinvolto i partecipanti in un’esperienza immersiva di ascolto e osservazione, dove il disegno è stato esplorato come linguaggio dell’anima e strumento di riconnessione con sé stessi e con la natura. Tra silenzi, tratti e riflessioni, la Giampaolo ha guidato il gruppo in un cammino consapevole, rivelando il valore del segno come atto creativo e trasformativo.

“Disegnare – ha spiegato – è un modo per guardare il mondo da dentro, per lasciarsi attraversare dalla vita che ci circonda. Il segno è un gesto che unisce mente, cuore e natura.” L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative esperienziali del Central PETacciato – Salotto Culturale, ideato e curato da Elisabetta Candeloro, spazio dedicato all’incontro tra arte, cultura e turismo lento, dove ogni appuntamento diventa occasione di crescita e bellezza condivisa.

La dottoressa Carla Maria Giampaolo, dopo il dottorato in Scienze Esatte e Naturali con la tesi “Conoscenza Creativa, Creatività Conoscitiva. La Scienza e il suo Simbolo” (1999), ha sviluppato un approccio personale alle Scienze fondato sull’Immaginazione e sul Linguaggio Simbolico del Disegno come strumento conoscitivo.

Ha collaborato con l’Università degli Studi di Milano in progetti di Botanica, Fisiologia Animale, Biologia Marina e Illustrazione Scientifica, ed è stata Guida Naturalistica per l’Orto Botanico di Brera. In Spagna ha lavorato nel Teatro e nelle Arti Visive, fondando lo spazio culturale La Fabrica de Chocolate – Teatro Espacio. In Argentina ha insegnato Disegno Scientifico all’Università Nazionale di Lomas de Zamora (Buenos Aires) e condotto studi di Botanica ed Etnobotanica nelle comunità indigene Mby-Guaraní e Diaguita.

Oggi la sua ricerca continua nel segno di una Scienza Poetica, capace di restituire senso, bellezza e connessione tra l’Essere Umano e la Natura.

