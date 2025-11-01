Libri in società: Giuseppe Terone relatore nell’incontro su Pasqualino Santoro a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Questa sera, San Martino in Pensilis ospiterà un evento letterario dedicato alla filosofia e alla riflessione personale: la presentazione del libro “Risposte relative di un Giovane Solipsista” di Pasqualino Santoro.

La Società Operaia “La Solidarietà” di San Martino in Pensilis organizza l’incontro “Libri in società”, un’iniziativa che mira a promuovere la lettura e il dibattito intellettuale all’interno della comunità. L’evento si terrà alle ore 18 presso la sede dell’associazione, e vedrà protagonista il libro “Risposte Relative di un Giovane Solipsista”, opera del giovane autore Pasqualino Santoro.

La serata sarà aperta dai saluti istituzionali di Nicola Zio, presidente della Società Operaia, seguiti dagli interventi di Giovanni Di Matteo, sindaco di San Martino in Pensilis, e del consigliere comunale di Termoli Giuseppe Terone, che fungerà da relatore principale.

Sarà presente anche l’autore, Pasqualino Santoro, che interverrà per raccontare la genesi del suo libro e confrontarsi con il pubblico.

Il libro: un viaggio nella mente di un solipsista “Risposte Relative di un Giovane Solipsista” è un’opera che si addentra nei meandri della filosofia soggettiva, esplorando il pensiero solipsista attraverso riflessioni personali e domande esistenziali. Il titolo stesso suggerisce un approccio non assoluto alla verità, ma relativo, filtrato dalla coscienza di un giovane che si interroga sul senso dell’identità, della percezione e della realtà.

La copertina del libro, visibile nel manifesto, rafforza questo tema: una figura solitaria su uno sfondo sfocato, simbolo dell’isolamento cognitivo e della ricerca interiore.

Un evento che unisce cultura e comunità L’iniziativa “Libri in società” rappresenta un’occasione preziosa per stimolare il pensiero critico e favorire il dialogo tra cittadini, istituzioni e autori.

La presenza di figure politiche locali e di un autore emergente sottolinea l’importanza della cultura come strumento di coesione sociale e crescita personale.