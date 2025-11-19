Lilt for men: la prevenzione col nastro blu

TERMOLI. Nel mese di novembre il focus si sposta sulla prevenzione dei tumori maschili con la campagna nazionale Nastro Blu – Lilt for men.

In Italia 1 uomo ogni 9 riceve una diagnosi di tumore alla prostata. È la neoplasia più diffusa della sfera genitale maschile e, grazie alla prevenzione e diagnosi precoce, la percentuale di guarigione supera il 90%.

Anche quest’anno l’Asrem, grazie alla collaborazione della Direzione Generale e degli urologi ospedalieri, aderisce alla campagna promossa dalla Lilt Campobasso sul territorio provinciale.

La Lilt collabora stabilmente con l’Asrem attraverso una convenzione che integra le proprie attività nei programmi regionali di prevenzione oncologica. In virtù di questo accordo:

è attivo uno sportello informativo Lilt presso l’oncologia di Termoli;

presso l’oncologia di Termoli; sono attive due borse di studio in psico-oncologia agli ospedali Cardarelli e Veneziale;

agli ospedali Cardarelli e Veneziale; la Lilt mette a disposizione un ambulatorio mobile in comodato d’uso, a supporto e potenziamento delle attività di screening.

Si tratta di una collaborazione concreta con l’obiettivo di aumentare l’accesso della popolazione alle visite preventive e portare la prevenzione più vicino ai cittadini.

A inaugurare il “Nastro Blu”, la Lilt Campobasso ha realizzato – all’interno dell’ambulatorio mobile – una sessione di ecografie dell’addome superiore presso lo stabilimento Momentive di Termoli, con il contributo del Dottore Biagio Apollonio (radiologo Ospedale San Timoteo) e del Dottore Gianni Flocco (ex-radiologo San Timoteo).

L’appuntamento con le visite urologiche gratuite è previsto per sabato 22 novembre, dalle 9 alle 13, presso:

Ospedale Cardarelli Campobasso con la dottoressa Alessandra Di Lallo e la dottoressa Stefania Maddonni ;

con la e la ; Ospedale San Timoteo Termoli con il dottore Angelo Mancini e il dottore Domenico Giuseppe Zappia.

Sarà possibile sottoporsi a una visita urologica gratuita per uomini di età compresa tra 50 e 69 anni, prenotando al numero 0874/409514, venerdì 21 novembre, dalle 10 alle 12.

Per l’esame è necessaria una richiesta del medico di medicina generale con il codice di esenzione “D01 – campagna di screening regionale”. È fondamentale portare il più recente esame PSA. La visita verrà eseguita secondo ordine di arrivo, previa prenotazione.

Si parlerà della rete di prevenzione nella lotta ai tumori maschili durante la tavola rotonda di venerdì 28 novembre alle 16.30, presso la Sala Riunioni dell’OMCeO – Campobasso.

L’incontro, realizzato con il contributo del Comitato Scientifico (dottore Luca Venturino e dottore Diego Cocca), sarà moderato dal dottore Francesco Carrozza.

Durante l’incontro:

La dottoressa Alessandra Di Lallo parlerà della prevenzione a livello individuale e di popolazione;

parlerà della prevenzione a livello individuale e di popolazione; Il dottore Luca Venturino illustrerà la valutazione diagnostica ;

illustrerà la ; Il dottore Pasquale Santoro presenterà le principali opzioni chirurgiche ;

presenterà le principali ; Il dottore Franco Calista approfondirà la gestione delle forme più avanzate;

approfondirà la gestione delle forme più avanzate; La dottoressa Claudia Spina affronterà gli aspetti emotivi dei pazienti e delle famiglie.

A chiudere la campagna sarà il tour della prevenzione con l’ambulatorio mobile della Lilt Campobasso: sabato 6 dicembre, dalle 15 alle 19, in Piazza Monumento a Termoli, con visite urologiche gratuite riservate a uomini 50-69 anni.

I medici presenti saranno il dottore Domenico Giuseppe Zappia e il dottore Giovanni Giovanditti. È fondamentale portare il più recente esame PSA. Le visite saranno eseguite secondo ordine di arrivo, senza prenotazione.