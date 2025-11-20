L’importanza di dire “Sì”: al Majorana di Termoli un incontro sulla donazione di organi

TERMOLI. Ieri mattina, mercoledì 19 novembre, presso l’Istituto Tecnico Industriale “E. Majorana” di Termoli, si è svolto un importante incontro rivolto agli studenti delle classi quinte sul tema della donazione di organi.

L’evento, organizzato dal Lions Club Termoli Host, presente con tutto lo stato maggiore, in testa il neo presidente Nicola Muricchio e il presidente di zona Domenico Fabiani, ha visto la partecipazione di figure istituzionali, professionisti e testimoni diretti del valore della donazione.

Il messaggio centrale del convegno è stato racchiuso nel titolo stesso: “Il percorso di un Sì: Capire, Scegliere, Donare”.

Un invito a riflettere, informarsi e prendere una decisione consapevole su un gesto che può salvare vite.

Gli interventi

Il sacerdote – Don Benito Giorgetta

Il sacerdote ha offerto una riflessione dal punto di vista etico e umano, sottolineando come la donazione rappresenti un atto supremo di carità e di amore verso il prossimo. Ha ricordato agli studenti che, nella visione cristiana, donare significa dare continuità alla vita, trasformando un momento di dolore in una speranza concreta per altri. Ha inoltre evidenziato che la Chiesa cattolica sostiene e incoraggia la donazione, purché avvenga in maniera libera, consapevole e nel pieno rispetto della dignità umana.

Il medico analista di rianimazione – Dottor Giovanni Di Girolamo

Il medico ha illustrato con grande chiarezza gli aspetti tecnici e scientifici della donazione di organi. Ha spiegato come avviene l’accertamento di morte cerebrale, quali protocolli vengono seguiti nei reparti di rianimazione, quali organi e tessuti possono essere donati, quali sono i tempi, le procedure e le garanzie per le famiglie.

La sua testimonianza professionale ha aiutato gli studenti a comprendere che dietro una donazione c’è un’organizzazione precisa, basata su rigore clinico, etica e trasparenza.

L’avvocato – Stefano Maggiani

Il Governatore del Distretto Lions 108A, avvocato Stefano Maggiani, ha portato un contributo particolarmente toccante, legato alla sua esperienza personale. Ha raccontato la storia della sorella Sara, scomparsa prematuramente. La famiglia, in un momento di dolore immenso, ha scelto di dire “sì” alla donazione delle cornee.

Oggi, grazie a quel gesto, un’altra persona vede attraverso gli occhi di Sara. Maggiani ha ricordato agli studenti che:

la donazione è una scelta di civiltà e di responsabilità ;

; va fatta prima , consapevolmente, per non lasciare il peso della decisione ai familiari nel momento più difficile;

, consapevolmente, per non lasciare il peso della decisione ai familiari nel momento più difficile; anche un solo organo, anche solo un tessuto, può restituire speranza e qualità della vita a qualcun altro.

La sua testimonianza ha trasmesso un messaggio forte: “Quando una vita si spegne, un’altra può riaccendersi grazie a un sì.”

Il valore educativo dell’incontro

L’iniziativa ha rappresentato per i ragazzi del Majorana un’occasione di crescita, non solo informativa ma soprattutto umana.

La donazione è stata presentata come:

una scelta libera ;

; un atto di responsabilità civile ;

; un gesto di solidarietà estrema ;

; un modo concreto per dare continuità alla vita anche dopo la morte.

Gli interventi, diversi per competenze e sensibilità, hanno mostrato come la donazione unisca dimensioni etiche, mediche, sociali e personali.

Conclusione

Il convegno “Il percorso di un Sì” ha lasciato negli studenti un messaggio chiaro: donare è un atto d’amore che supera il tempo e il dolore, trasformando la fine in un nuovo inizio per qualcun altro.

Un tema che tocca la vita di tutti e che richiede consapevolezza, informazione e coraggio.

Michele Trombetta