L’istituto “Sammy Basso” premiato per il progetto Erasmus a Malta

MONTENERO DI BISACCIA. L’Istituto Ipsia dell’Omnicomprensivo “Sammy Basso” di Montenero di Bisaccia ha vinto con il progetto “Our Experience in Malta” il Secondo Premio per gli Istituti Tecnici al Concorso “Storie di Alternanza e Competenze” per percorsi Pcto e Pw, sviluppati nell’ambito dei percorsi di certificazione delle competenze del sistema camerale e apprendistato di I livello, indetto dalla Camera di Commercio del Molise.

Oggi si è svolta la premiazione a Campobasso, in occasione di un incontro dedicato all’orientamento dei giovani studenti, a riprova di un percorso scolastico e professionale che investe sul futuro degli studenti, in una prospettiva lavorativa non soltanto a livello nazionale, ma anche internazionale.

Come più volte ha sottolineato la dirigente scolastica Patrizia Ancora, l’obiettivo primario dell’Istruzione è rendere gli studenti protagonisti attivi del processo di formazione, perché possano diventare i cittadini del domani.

L’Istituto di Montenero investe sull’Erasmus e sulla formazione all’estero, con progetti di alternanza scuola-lavoro in contesti professionali internazionali, per potenziare le competenze degli studenti in un’ottica sempre più competitiva e coerente con le richieste del mondo del lavoro.