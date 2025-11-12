Lo scrittore Edoardo Albinati e la memoria del Circeo

TERMOLI. Su iniziativa dell’associazione “Mai più sole – Non una di meno”, martedì 25 novembre, alle ore 17, presso l’Auditorium di via Elba, si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulla donna

con un incontro con lo scrittore Edoardo Albinati, uno degli autori italiani più autorevoli del panorama contemporaneo.

Al centro del confronto ci sarà il romanzo con cui Albinati ha vinto il Premio Strega 2016, “La scuola cattolica”, un’opera che racconta gli anni Settanta nel quartiere Trieste di Roma attraverso la formazione di un gruppo di ragazzi del liceo San Leone Magno. Un microcosmo borghese attraversato però da una frattura profonda: parte di quei giovani diventeranno protagonisti del brutale Delitto del Circeo, episodio che segnò con violenza la storia civile italiana.

Albinati, che per quarant’anni ha custodito quella memoria, la restituisce nel libro come indagine sull’identità maschile,

sull’educazione sentimentale e sociale, sulla genealogia della violenza. “La scuola cattolica” non è solo un romanzo di formazione, ma una riflessione sul potere, sul corpo, sulle relazioni, sulle ombre che la società tende a non vedere, fino a quando esplodono.

Dialoga con l’autore Petronilla Di Giacobbe, referente dell’associazione promotrice.

L’evento è patrocinato dal Comune di Termoli, con il sostegno del Lions Club Termoli Host e della Fondazione Milani,

e con l’adesione di molteplici associazioni del territorio.

Nell’atrio dell’auditorium saranno esposte due opere pittoriche di Antonietta Aida Caruso sul tema della violenza sulla donna.