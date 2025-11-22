Mercatini itineranti di Natale: un viaggio di creatività e solidarietà

PETACCIATO-MAFALDA-GUGLIONESI. Il Natale non è solo luci e regali, ma soprattutto condivisione, bellezza e generosità. Con questo spirito nascono i “Mercatini Itineranti di Natale”, un progetto che unisce artigianato di qualità, musica dal vivo e solidarietà, toccando tre suggestivi borghi del nostro territorio.

L’iniziativa prende vita dalla collaborazione tra quattro realtà che, pur diverse tra loro, condividono valori comuni: Eleutheros APS di Mafalda, PetacciatoAmoreMio APS di Petacciato, Teresa D’Ascenzo di Montenero di Bisaccia e Glamping Peku Peku di Guglionesi. Una rete di persone e visioni che ha scelto di unire forze, energie e creatività per dar vita a un unico grande viaggio solidale, pensato per fare del bene e per valorizzare il territorio.

Eleutheros APS – fondata nel 2019 dalla Presidente Liberata Lunghi – porta avanti con costanza progetti sociali dedicati ai più piccoli e iniziative di solidarietà internazionale.

PetacciatoAmoreMio APS – nata nel 2025 grazie a Elisabetta Candeloro – opera per costruire una comunità più accogliente, autentica e partecipata.

Glamping Peku Peku – il progetto di Erika e Remo – racconta un modo di vivere semplice e consapevole, dove natura, artigianato, cucina stagionale e sostenibilità si intrecciano.

E infine Teresa D’Ascenzo, la cui sensibilità verso la natura, l’armonia e il sociale ha creato il ponte che ha unito tutte queste realtà, dando forma all’iniziativa.

L’obiettivo comune: raccogliere fondi per realizzare un parco giochi dedicato ai bambini della scuola di Gimbo, in Etiopia, prosecuzione del progetto educativo sostenuto negli ultimi anni da Eleutheros APS.

Le tappe del viaggio solidale

Domenica 30 novembre – Petacciato , presso Centralpet (16:00 – 19:00)

, presso Centralpet (16:00 – 19:00) Domenica 7 dicembre – Mafalda , presso il Mercato Coperto (10:00 – 12:00 e 16:00 – 19:00)

, presso il Mercato Coperto (10:00 – 12:00 e 16:00 – 19:00) Domenica 14 dicembre – Guglionesi, presso Peku Peku (10:00 – 16:00)

Talento, creatività e laboratori

Ogni tappa sarà un mosaico di talenti locali: cosmetica naturale, ceramica, illustrazioni, tessuti stampati, gioielli, miele e vini. Tra gli artigiani presenti: Anna Maria, Arrianna, Gilda, Domenico, Erika con il suo recupero creativo, e molti altri.

I laboratori – aperti ad adulti e bambini – offriranno momenti di creatività e incontro:

Intrecci Burbujanti e Rituali di Cera – 30 novembre

Dipingi i tuoi Souvenir – 7 dicembre

Pigne in Festa e Intrecci dell’Avvento – 14 dicembre

Parte del contributo richiesto per ogni laboratorio (Adulti 10 €, Bambini 5 €) sarà devoluto al progetto in Etiopia.

Musica e sapori

L’atmosfera sarà arricchita da un programma musicale dal vivo:

30 novembre – Gerardo e i suoi allievi (Saxofonisti)

7 dicembre – Giulia, Rosanna e Toti (Handpan)

14 dicembre – El Blas (Cercatore seriale di musica)

La tappa finale a Guglionesi ospiterà anche un Home Restaurant speciale, con menù fisso su prenotazione (ore 14:30), per assaporare gusti genuini e caldi, dal cannolo siciliano alle infusione aromatiche.

Le ideatrici, Elisabetta, Liberata, Erika e Teresa, invitano tutta la comunità a partecipare.

Perché quando realtà diverse si uniscono con rispetto, amore per il territorio e un autentico spirito di solidarietà, anche un piccolo gesto può davvero regalare un sorriso ai bambini di Gimbo.

