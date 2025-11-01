Nasce l’Associazione “Arbëreshet te Kemarinit”

CAMPOMARINO. Nasce a Campomarino l’Associazione “Arbëreshet te Kemarinit” per la tutela della lingua e delle tradizioni arbëreshe.

È nata a Campomarino l’associazione culturale “Arbëreshet te Kemarinit”, con l’obiettivo di tutelare, valorizzare e tramandare la lingua, la cultura e le tradizioni arbëreshe, che da secoli rappresentano una componente identitaria fondamentale del territorio.

L’associazione si propone di difendere e promuovere la lingua arbëreshe, oggi a rischio di estinzione, e di riscoprire le radici storiche e culturali della comunità attraverso iniziative, studi, manifestazioni e attività di sensibilizzazione rivolte a tutte le generazioni, con particolare attenzione ai giovani e alle scuole.

Uno dei punti cardine del programma di “Arbëreshet te Kemarinit” è la creazione di un ponte culturale tra Campomarino e l’Albania, volto a rinsaldare i legami storici e linguistici che uniscono le due sponde dell’Adriatico.

L’associazione promuoverà contatti, scambi e collaborazioni con istituzioni, associazioni e artisti albanesi, organizzando eventi, mostre, festival e incontri che favoriscano il dialogo interculturale e la conoscenza reciproca.

L’intento è quello di preservare un patrimonio linguistico e culturale che appartiene non solo alla nostra comunità, ma all’intera storia del Mediterraneo. La lingua e le tradizioni arbëreshe sono un ponte di memoria e identità che vogliamo tenere vivo e condividere con le nuove generazioni.

L’associazione “Arbëreshet te Kemarinit” invita tutti i cittadini e le realtà culturali del territorio a partecipare alle attività e a contribuire alla costruzione di un percorso comune di valorizzazione, memoria e appartenenza.