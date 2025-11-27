Natale a Termoli: svelato il cartellone festivo invernale

TERMOLI. È stato presentato il cartellone “Natale a Termoli”, un programma che dal 1° dicembre all’11 gennaio trasformerà la città in un palcoscenico diffuso di luci, musica, tradizioni e spettacoli.
Il vicesindaco e assessore a Turismo e Cultura Michele Barile, insieme al dirigente Carmela Cravero e alla squadra dell’assessorato composta da Pierluigi Pannacchione, Mattia Torraco e Antonella Occhionero, ha illustrato un calendario che intreccia i grandi classici delle festività con nuove proposte, ringraziando le associazioni e gli operatori culturali che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Torna a grande richiesta la pista di ghiaccio in Piazza Vittorio Veneto, già attiva dal 29 novembre, accanto al grande albero illuminato e agli appuntamenti con Babbo Natale, la Befana e il tradizionale Bagno di Capodanno. Non mancheranno i momenti di spettacolo e di comunità: il Premio “Gente di Mare”, la Corale di Natale itinerante, Babbo Natale in Vespa, il Capodanno dei Bambini, i concerti gospel, gli spettacoli teatrali e le rassegne musicali.
Il borgo antico diventerà il cuore della memoria collettiva con il “Borgo dei Presepi” e con itinerari guidati che uniscono storia e suggestione. Piazza Duomo e Piazza Vittorio Veneto ospiteranno luminarie, cori, danze e performance, mentre il Macte e l’Auditorium comunale accoglieranno teatro, musica e cabaret. Dal Vin Brulé al volo acrobatico di Babbo Natale in teleferica, dalle tradizioni popolari alle contaminazioni artistiche, ogni giorno offrirà un tassello di festa. «Un programma estremamente ricco e rivolto a bambini, famiglie e adulti – ha sottolineato Barile – che ripropone le manifestazioni più amate e introduce nuove formule di partecipazione.
È grazie alla collaborazione delle associazioni e degli operatori culturali che Termoli può vivere un Natale di grande intensità e condivisione». Un cartellone che restituisce alla città il senso di comunità e di appartenenza, trasformando le strade, le piazze e i luoghi della cultura in scenari di gioia e identità.
IL PROGRAMMA
Dal 1° dicembre al 6 gennaio
L’Albero dei Desideri
Termoli Sotterranea – ore 10:00-12:30 / 16:00-19:30
a cura di Molise Wow
Venerdì 5 dicembre
Premio “Gente di Mare” – 38a Edizione
Auditorium Comunale, via Elba – ore 16:00
a cura dell’Assessorato alla Cultura
AccendiAmo il Natale con Mago Tony
Via C. Ruffini – dalle ore 17:00
a cura di Pro Loco Termoli
Sabato 6 dicembre
Accensione luminarie di Natale
Piazza V. Veneto – ore 18:00
a cura dell’Assessorato al Turismo
Dal 6 all’8 dicembre
Voci sotto l’albero
- 6 dicembre: Cori “Punto di Valore”
- 7 dicembre: Notte di Luce – Corale Città di Termoli
- 8 dicembre: Note sotto l’albero
Piazza V. Veneto – ore 18:00
a cura dell’Ass. Culturale Musicale “Punto di Valore”, Corale Città di Termoli e Fondazione Millennium
Domenica 7 dicembre
Termoli Musica – Boris Akishin e Elisabetta Chiarato
Auditorium Comunale, via Elba – ore 18:00
a cura dell’Ass. Ondeserene
Lunedì 8 dicembre
18^ Scopri Termoli
Partenza: Piazza Duomo – ore 10:00
a cura di Runners Termoli
Dall’8 dicembre al 6 gennaio
Il Borgo dei Presepi
Borgo antico – Tutti i venerdì/sabato/domenica
a cura di “Gli Amici Presepisti”
Mercoledì 10 dicembre
AVIS Bike Tour – Spettacolo di cabaret con Paolo Franceschini
Auditorium Comunale, via Elba – ore 21:00
Ingresso libero
a cura di AVIS Termoli
Giovedì 11 dicembre
Fitting
Auditorium Comunale, via Elba – ore 21:00
a cura di Frentania Teatri
Venerdì 12 dicembre
Winter Dance Show – Scuola De Gregorio
Piazza V. Veneto – dalle ore 18:00
a cura di Fondazione Millennium
Sabato 13 dicembre
“Seguendo la Stella” – Corale di Natale itinerante
Corso Nazionale – ore 12:00
Partenza: Chiesa di San Timoteo
a cura della Scuola Primaria Paritaria “N.M. Campolieti”
Babbo Natale in Vespa
Piazza V. Veneto – ore 18:00
a cura del Vespa Club Thermularum
Note di Natale
Piazza V. Veneto – ore 20:30
a cura dell’Ass. Culturale Atena
Domenica 14 dicembre
Scopri il Borgo a Natale
Borgo Antico (Partenza: Torretta Belvedere) – ore 17:00
a cura dell’Ass. Turistica “Turismol”
Termoli in Scena – “Ogne cas tè nu pange rott”
Auditorium Santa Maria degli Angeli (Difesa Grande) – ore 18:00
a cura di UILT Molise e Assessorato alla Cultura
Giovedì 18 dicembre
Vortex – Quasi ci salvavamo
Auditorium Comunale, via Elba – ore 18:00
a cura di Frentania Teatri
Rassegna Corale “Alessandro Di Palma” – III Edizione
Auditorium Difesa Grande – ore 19:30
a cura dell’Ass. Culturale Musicale “Punto di Valore”
Venerdì 19 dicembre
Christmas Dance Performance – Scuola Peter Pan
Piazza V. Veneto – dalle ore 18:00
a cura di Fondazione Millennium
Concerto di Natale per “Gli Angeli di Padre Pio”
Chiesa San Francesco d’Assisi – ore 19:00
a cura del Lions Club Termoli Tifernus
Sabato 20 dicembre
Babbo Natale tra i bambini
Piazza V. Veneto – Mattina: dalle ore 10:00 alle 12:00 / Pomeriggio: dalle ore 18:00
a cura di Fondazione Millennium
Borgo sotto le stelle
Piazza Duomo – ore 16:00-19:30
a cura di Molise Wow
Concerto di Natale “Notte di Luce”
Auditorium Comunale, via Elba – ore 20:00
a cura della Corale Città di Termoli
Elpy Sax at Christmas Time
Vie del centro – dalle ore 18:00
a cura dell’Ass. Culturale Tercer Empleo
Sabato 20 e domenica 21 dicembre
O.
Museo MACTE – ore 18:00
a cura di Frentania Teatri
Fly Zone Christmas
Vie del centro – dalle ore 18:00
a cura di ASD Fly Zone
Domenica 21 dicembre
Tradizioni POP e Vin Brulé
Casa Museo Stephanus – ore 16:00-19:30
a cura di Molise Wow
Babbo Natale in teleferica
Largo Piè di Castello – ore 17:00
a cura dell’Ass. Speleopop e Pro Loco Termoli
Termoli Musica – Leos Janacek: l’inconsapevole modernista
Auditorium Comunale, via Elba – ore 18:00
a cura dell’Ass. Ondeserene
Lunedì 22 dicembre
Aspettando la Carovana di Babbo Natale con Mago Checco
Via C. Ruffini – dalle ore 17:00
a cura di Pro Loco Termoli
La Carovana di Babbo Natale
Vie del centro – ore 17:30
a cura di Giuseppe Di Lalla Animazione e Assessorato al Turismo
Martedì 23 dicembre
Omaggio al Natale
Auditorium Comunale, via Elba – ore 18:00
a cura di Stefano Leone Eventi
Venerdì 26 dicembre
Coro Gospel “Voices’ Power”
Ex Cinema Sant’Antonio – ore 20:00
Ingresso gratuito
a cura dell’Assessorato alla Cultura
Sabato 27 dicembre
Borgo sotto le stelle
Piazza Duomo – ore 16:00-19:30
a cura di Molise Wow
Domenica 28 dicembre
Termoli Musica – “A la francaise”
Auditorium Comunale, via Elba – ore 11:00
a cura dell’Ass. Ondeserene
La Città del Disco – Fiera del disco
Palasabetta – dalle ore 10:00
a cura dell’Ass. Culturale Puglia Eventi Entertainment
Premiato Concorso Internazionale “S. Mercadante”
Auditorium Comunale, via Elba – ore 18:00
a cura dell’Ass. Ondeserene
Lunedì 29 dicembre
Premiato Concorso Internazionale “S. Gazzelloni”
Auditorium Comunale, via Elba – ore 18:00
a cura dell’Ass. Ondeserene
Adrifest 2025
Cattedrale – ore 21:30
a cura dell’Ass. Adri|Art
Martedì 30 dicembre
Il Capodanno dei Bambini
Piazza Mercato – ore 17:30
a cura di Giuseppe Di Lalla Animazione e Assessorato al Turismo
Termoli Musica – Ti racconto il Molise
Cinema Sant’Antonio – ore 20:00
a cura dell’Ass. Ondeserene
Mercoledì 31 dicembre
Capodanno in Piazza: Party ‘90
Piazza V. Veneto – ore 22:00
a cura dell’Assessorato al Turismo
Giovedì 1° gennaio
Bagno di Capodanno 2026
Spiaggia libera tra lido “Stella Marina” e lido “La Lampara” – ore 11:00
Sabato 3 gennaio
Borgo sotto le stelle
Piazza Duomo – ore 16:00-19:30
a cura di Molise Wow
Concerto di Natale “Notte di Luce”
Chiesa S.S. Pietro e Paolo – ore 19:30
a cura della Corale Città di Termoli
Domenica 4 gennaio
Scopri il Borgo a Natale
Borgo Antico (Partenza: Torretta Belvedere) – ore 17:00
a cura dell’Ass. Turistica “Turismol”
Martedì 6 gennaio
Arriva la Befana
Piazza V. Veneto – ore 11:30
a cura di VV.FF., Lions Club Termoli Tifernus, Misericordia di Termoli
Le Befane sul ghiaccio
Piazza V. Veneto – dalle ore 18:00
a cura di Fondazione Millennium
Domenica 11 gennaio
Termoli in Scena – “Dalla stalla alle stelle”
Auditorium Santa Maria degli Angeli (Difesa Grande) – ore 18:00
a cura di UILT Molise e Assessorato alla Cultura