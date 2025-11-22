“Nati per leggere”: uno spazio di crescita

LARINO. Mercoledì scorso, 19 novembre 2025, presso la scuola secondaria di primo grado dell’istituto omnicomprensivo “Magliano” di Larino, è stato inaugurato il presidio del programma nazionale “Nati per leggere”, con l’obiettivo di promuovere la lettura tra i bambini in età prescolare e le loro famiglie. Uno spazio accogliente, che le volontarie hanno allestito con cura e dedizione, selezionando albi illustrati di qualità e nel quale proporranno periodicamente incontri gratuiti di lettura. Un momento significativo che si inserisce nella settimana nazionale di “Nati per leggere” in programma dal 15 al 23 novembre.

L’incontro si è aperto con l’intervento del dott. Nunzio Colarocchio, quale referente regionale di Nati per leggere Molise, che ha illustrato ai presenti il programma e i benefici della lettura come pratica che si può attuare fin dal grembo materno. Presente anche l’assessore alla cultura del Comune di Larino, Iolanda Giusti, che ha accolto fin da subito e con entusiasmo

la richiesta da parte delle volontarie di aprire un presidio nel territorio frentano. Le volontarie ringraziano l’Amministrazione comunale che ha messo a disposizione i locali per allestire il presidio; la famiglia Angelozzi, due distinti sponsor dell’iniziativa, il Rotary Club di Larino e Antonio Eclissi, che hanno contribuito alla realizzazione di questa lodevole iniziativa, che si ricorda è messa a disposizione gratuitamente e in maniera volontaria, non solo degli utenti larinesi, ma anche dei paesi limitrofi.