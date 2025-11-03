Nazra Palestine Short Film Festival al Cinema Oddo: il pubblico risponde numeroso

TERMOLI. Lo scorso giovedì, 30 ottobre, al Cinema Oddo di Termoli si è svolta una tappa intensa e partecipata del Nazra Palestine Short Film Festival, promossa dal Circolo del Cinema Tempi Moderni Aps.

In un momento storico segnato da conflitti e sofferenze, il cinema ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di avvicinare le persone alla verità, di scuotere le coscienze e di generare azioni concrete.

Circa 150 spettatori, distribuiti nei due spettacoli delle 18 e delle 21, hanno condiviso emozioni e riflessioni con le donne e gli uomini protagonisti dei cortometraggi, testimoni diretti della vita sotto occupazione in Palestina.

La risposta del pubblico è stata commossa e generosa: oltre 600 euro raccolti, destinati in parte al sostegno del festival stesso, affinché possa continuare a diffondere cultura e consapevolezza, e in parte alla campagna Sos Gaza, che promuove interventi urgenti e vitali sul territorio. Tra questi, la costruzione di due scuole a Dehir al Balah e Khan Younis, la distribuzione quotidiana di 2000 pasti a Rafah, la fornitura di acqua potabile filtrata a Nuseirat, Gaza City e nelle aree nord e sud della Striscia, e il supporto psicologico per orfani attraverso crew di skaters e scuole di circo.

Un ringraziamento speciale va al Cinema Oddo per la disponibilità e la sensibilità dimostrata, con l’auspicio che questa collaborazione possa continuare e moltiplicarsi. In un mondo che sembra spesso voltarsi dall’altra parte, iniziative come questa ci ricordano che la bellezza, la solidarietà e la speranza sono ancora possibili. E come scriveva Nazim Hikmet: “Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto”.

EB