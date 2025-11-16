“Ready-Made di (in)Civiltà”, le opere di Francis Desiderio

TERMOLI. È stata inaugurata ieri sera, sabato 15 novembre, presso la Nuova Officina Solare di Termoli, la mostra “Ready-Made di (in)Civiltà” di Francis Desiderio, artista italo-belga di fama internazionale. L’apertura, curata da Nino Barone con testo critico di Tommaso Evangelista, ha registrato una partecipazione intensa e partecipe, trasformando la galleria di Corso Nazionale 12 A in un crocevia di sguardi, riflessioni e dialoghi.

Il pubblico, numeroso e variegato, ha accolto con attenzione e curiosità il percorso espositivo, lasciandosi coinvolgere dalle opere di Desiderio, che con tagliente lucidità e raffinata ironia rielabora frammenti dell’immaginario collettivo contemporaneo. Volti noti, ritagli di giornale, scritte e simboli sono stati riconosciuti, decifrati, discussi: ogni collage ha generato un cortocircuito visivo tra forma e contenuto, tra seduzione estetica e inquietudine storica. L’artista, presente all’inaugurazione, ha dialogato con i visitatori, raccontando il proprio processo creativo e il senso di una ricerca che da oltre cinquant’anni attraversa città e continenti, da Liegi a New York, da Pechino a Termoli.

L’atmosfera della serata è stata densa di attenzione e confronto, con momenti di silenziosa contemplazione alternati a scambi vivaci tra pubblico, curatori e appassionati. “Le mie opere – ha dichiarato Desiderio – sono specchi in cui ciascuno può riconoscere un frammento del proprio tempo, o del proprio sogno”.

La mostra resterà aperta fino al 28 novembre, tutti i giorni dalle 18 alle 20, offrendo un’occasione preziosa per riflettere, attraverso l’arte, sulle derive e le seduzioni dell’immagine nella società contemporanea.