Renato Marini: la poesia sognante della luce

Mostra personale alla Nuova Officina Solare Arte Contemporanea – Termoli, Corso Nazionale n° 12, dal 29 novembre al 12 dicembre 2025

Termoli si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo culturale: sabato 29 novembre, alle ore 18.00, presso la Nuova Officina Solare Arte Contemporanea (Corso Nazionale n. 12), sarà inaugurata la mostra «Renato Marini: Poesia Sognante», visitabile fino al 12 dicembre, tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.30.

Il percorso artistico

La ricerca di Renato Marini è da sempre orientata verso la rappresentazione immaginaria dell’effimero paesaggistico, del naturale oltre le cose. Sentimentalmente legato al territorio molisano, l’artista ha cercato di fissare sulla tela l’essenza del non visibile, traducendo in forme e colori la dimensione ancestrale di una natura aspra e dolce.

Nei suoi dipinti emergono linee e cromie tenui, interrotte da pseudoalberi, pseudocase, pseudolaghi e fiumi che aprono allo sguardo spazi immateriali, evocando esperienze sensoriali dimenticate. La luce diventa elemento cardine: non semplice strumento tecnico, ma fenomeno spirituale, capace di rivelare la poesia del creato.

Il confronto con la storia dell’arte è inevitabile: dagli Impressionisti francesi a Turner, fino ai Chiaristi lombardi degli anni ’30, che sperimentarono la pittura su fondi bianchi ancora umidi per ottenere morbidezza e luminosità. Marini, invece, procede con riflessione e sintesi, diluendo il colore sulla tavolozza e immaginando progressivamente la profondità di campo. Negli ultimi anni la sua ricerca ha abbandonato gli elementi pseudorappresentativi per approdare a campiture orizzontali di colore, evocative di paesaggi poetici ma sempre più autonome e astratte. Una sintesi estetica che richiama la forza cromatica luminosa di Antonio Calderara.

Come sottolinea il critico Nino Barone, le opere esposte dimostrano «tutto lo sforzo creativo e tutta la forza espressiva che Renato Marini ha maturato fino ad oggi, regalandoci una personalissima percezione simbolica e sensitiva della natura definibile come poesia sognante».

La biografia

Renato Marini nasce a Larino nel 1955 e vive a Campomarino, dove ha iniziato a dipingere negli anni Settanta. Nel 1990 fonda il Centro Culturale “Il Campo”, oggi Archivio Storico, che conserva oltre 580 opere di artisti italiani e internazionali. Nel 2000 stringe amicizia con Christo e Jeanne Claude, ospitando una mostra personale in occasione del ventennale del Centro: un evento storico per Campomarino e per l’intera regione Molise.

Il paesaggio molisano è il cuore della sua ricerca: non mera rappresentazione, ma immagine mentale, confine tra memoria e astrazione. Oltre a dipingere, Marini è promotore culturale: attraverso “Il Campo” ha organizzato mostre e coinvolto artisti emergenti e affermati, contribuendo alla valorizzazione del territorio.

Attualmente cura l’iniziativa «Un Artista al Mese» presso la Caffetteria 10 punto 5 di Termoli, giunta alla XXXV edizione.

Le sue opere sono presenti in musei e collezioni pubbliche e private, tra cui il Macte – Museo d’Arte Contemporanea di Termoli. Numerosi critici e storici dell’arte hanno scritto sulla sua produzione, tra cui Achille Pace, Alessandro Masi, Vittorio Sgarbi, Giorgio Di Genova, Maurizio Vitiello, Tommaso Evangelista, Leo Strozzieri, Raffaele Nigro e Nino Barone.

📌 Informazioni pratiche