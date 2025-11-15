“Sapori tra le Righe”: la cultura incontra l’enogastronomia

TERMOLI. Grande partecipazione all’inaugurazione di “Sapori tra le Righe”: a Termoli il festival che unisce letteratura ed eccellenze enogastronomiche.

È stato inaugurato ieri, venerdì 14 novembre, il primo Festival della Letteratura e dell’Enogastronomia “Sapori tra le Righe”, una rassegna culturale che ha subito mostrato di saper coinvolgere pubblico, istituzioni e produttori locali. L’Enoteca di Federico, all’interno dell’Istituto Alberghiero di Termoli, si è trasformata in un elegante spazio di dialogo tra parole e sapori, grazie anche alla disponibilità della dirigente scolastica Luana Occhionero, che ha sostenuto con entusiasmo l’iniziativa.

La prima serata, curata e introdotta dall’ideatrice del festival Rossana Vaudo, vede sottolineato il valore di una manifestazione capace di valorizzare contemporaneamente la produzione culturale e quella enogastronomica del territorio, creando un modello di partecipazione nuovo e identitario.

Il romanzo “Il secondo principio” al centro della serata

Protagonista dell’appuntamento inaugurale è stato il romanzo Il secondo principio di Rossana Vaudo, introdotto attraverso una conversazione viva, profonda e ricca di riferimenti letterari, filosofici e scientifici.

Dalla riflessione sulla legge dell’entropia alla dimensione emotiva dei suoi giovani protagonisti, Vaudo ha accompagnato il pubblico in un percorso che intreccia fisica, democrazia, crescita personale e fragilità contemporanee.

Nel dialogo tratto dal romanzo con la collega docente e scrittrice Laura D’Angelo– un estratto intenso e già discusso con studenti e lettori – emerge il tentativo dei personaggi di interpretare il mondo facendo interagire caos e ordine, due forze che nel testo dialogano continuamente. L’entropia diventa metafora delle società moderne, ma anche delle tensioni interiori dei ragazzi di oggi, spesso soli, iperconnessi, carichi di pressioni e alla ricerca di un equilibrio possibile.

«Il caos è naturale, l’ordine è un progetto» ha spiegato Vaudo, sottolineando come entrambi siano necessari: il primo come spazio di possibilità e creatività, il secondo come direzione, come costruzione consapevole. La risonanza delle tematiche – dalla sostenibilità all’educazione emotiva, dal peso delle disuguaglianze al bisogno di una cornice valoriale solida – ha coinvolto il pubblico, che ha seguito con attenzione e partecipazione.

Dopo l’ottimo avvio di ieri, Sapori tra le Righe proseguirà con altri tre incontri:

21 novembre – Mostri di Giovanni Mancinone, accompagnato dai vini “TiAmo” della Cantina Salvatore e dai latticini Sassano.

28 novembre – Cuore puro di Laura D’Angelo, con degustazione dei vini e dei prodotti biologici dell’azienda Serra del Parco.

5 dicembre – Nuova Stoccolma di Charles Papa, affiancato ai vini Catabbo, all’olio evo dell’Agricola Intrevado e ai panettoni salati della pasticceria Tre Pini di Trivento.

L’inaugurazione ha confermato l’intuizione della curatrice: creare un luogo in cui la letteratura si intreccia con la cultura materiale del territorio, mettendo in relazione storie, idee e sapori. Un’esperienza che ieri ha saputo emozionare, coinvolgere e incuriosire il pubblico, aprendo un percorso culturale che nelle prossime settimane promette nuovi momenti di confronto e scoperta.

Emanuele Bracone