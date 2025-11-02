“Scialacca” approda alla Casa del Libro con Kristine Maria Rapino

La casa editrice Sperling & Kupfer ha annunciato l’uscita di “Scialacca”, il nuovo romanzo di Kristine Maria Rapino, disponibile in libreria dal 9 settembre 2025. Un’opera intensa e poetica che intreccia il tema della famiglia con quello dell’inclusione, portando in primo piano una narrazione delicata e profonda.

La giovanissima e graziosa autrice, che già è stata a Termoli anche come docente di grafica e scrittura per gli studenti Unitre, è tornata a Termoli per la presentazione del suo nuovo lavoro letterario, appunto “Scialacca”, presso la sala convegni della Curia Vescovile in piazza Sant’Antonio. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Culturale Casa del Libro con il patrocinio di Termoli Città che Legge, Fahrenheit Libreria, Sperling & Kupfer e il Comune di Termoli.

Il romanzo di Kristine si distingue anche per un’iniziativa editoriale che va oltre la pagina scritta. Con l’autrice, nella presentazione del libro, ha dialogato la bravissima Veronica Pinti, un’altra giovane eccellenza figlia di questa terra. Rapino ha collaborato con Albinit, associazione italiana per l’inclusione delle persone con albinismo, per dare voce autentica al personaggio di Aria. Da questo incontro sono nati segnalibri speciali, allegati ad alcune copie del libro, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e promuovere una cultura dell’accoglienza e della consapevolezza.

Kristine Maria Rapino, nata nel 1982, è editor e docente di scrittura creativa presso la Scuola Macondo di Pescara. Ha collaborato con il teatro e con Cinecittà, ed è stata finalista in numerosi premi letterari. Per Sperling & Kupfer ha già pubblicato “Fichi di marzo”, finalista al Premio Artese.

Michele Trombetta