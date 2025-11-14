“Scollamenti”: il patrimonio del Premio Termoli in mostra al Macte

TERMOLI. Scollamenti: la collezione in circolo è molto più di una mostra. È un viaggio nella memoria e nell’attualità dell’arte contemporanea italiana, un’occasione per riflettere sul valore della conservazione e sulla vitalità dei linguaggi artistici. Partita lo scorso 10 ottobre 2025, fino al 24 gennaio 2026, il Macte di Termoli celebra i settant’anni del Premio Termoli con un’esposizione curata da Caterina Riva, che ha selezionato opere emblematiche dalla collezione permanente, intrecciando storie, materiali e traiettorie artistiche.

Tra le iniziative che affiancano la mostra, il seminario di domani, sabato 15 novembre: Come si restaurano le opere di arte contemporanea? rappresenta un momento chiave di approfondimento. Con la partecipazione di professionisti del settore e della Scuola di Restauro dell’Accademia di Belle Arti di Brera, il pubblico potrà conoscere da vicino le sfide e le metodologie legate al restauro di opere di artisti come Carlo Carchietti, LeoNilde Carabba e Mimmo Conenna.

La mostra non si limita a esporre: sollecita, interroga, valorizza. Le schede storico-artistiche accompagnano ogni opera, offrendo strumenti per esplorare le biografie e le ricerche degli artisti, da Carla Accardi a Riccardo Baruzzi, passando per Mario Schifano, Tomaso Binga e Fathi Hassan. Un programma di eventi, laboratori e giornate di studio arricchisce ulteriormente l’esperienza, rendendo il Macte un laboratorio vivo di pensiero e pratica artistica.

In questo contesto, abbiamo incontrato Caterina Riva per parlare della genesi della mostra, delle scelte curatoriali e del ruolo del Macte come spazio di ricerca e dialogo sull’arte contemporanea.

Emanuele Bracone