Settimana del Povero 2025: le iniziative della Diocesi

TERMOLI. La Settimana in preparazione alla Giornata Mondiale dei Poveri rappresenta ormai per la Diocesi di Termoli – Larino un appuntamento fisso di incontro con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e con tutti coloro impegnati nella cura e nella presa in carico delle fragilità sociali e relazionali.

Obiettivo della Settimana è sensibilizzare i giovani e la comunità sul tema delle povertà, mostrando sia uno spaccato di un contesto sociale in costante trasformazione, sia il lavoro delle realtà che cercano di rispondere ai bisogni del territorio.

Durante la Settimana del Povero, gli studenti delle scuole superiori incontreranno queste realtà in un’ottica di conoscenza e scambio reciproco, partendo anche dalla propria idea di povertà, città e relazioni. Gli studenti potranno visitare le opere segno della Caritas diocesana di Termoli – Larino: mensa, servizio docce, emporio e poliambulatorio.

Gli incontri saranno realizzati dagli operatori e dai volontari della Caritas, in collaborazione con: Progetto Policoro, Un Paese per Giovani, Centro di Aiuto alla Famiglia Amoris Laetitia, Pastorale della Salute, Pronto Intervento Sociale, La Città Invisibile/Faced, Centro diurno “Che senso ha” del Centro di Salute Mentale.

Gli incontri si svolgeranno dal 10 al 14 novembre presso il Centro Ecclesia Mater, in turni di due ore: dalle 9 alle 11 e dalle 11 alle 13.

Mostra fotografica e documentaria “Oltre lo Sguardo”

In occasione della Settimana del Povero 2025, la Caritas Diocesana di Termoli – Larino e la Città Invisibile/Faced presenteranno la mostra fotografica e documentaria “Oltre lo Sguardo”, realizzata dalla Fiopsd (Federazione Italiana Organismi Persone Senza Dimora).

La mostra, dedicata alla condizione dei senza dimora e delle persone in grave marginalità, vuole offrire uno spunto di riflessione profondo e costruttivo, andando oltre stereotipi e generalizzazioni, per far emergere la dignità e le storie individuali delle persone.

La mostra sarà visitabile presso il Centro Ecclesia Mater dal 10 al 15 novembre, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19, con ingresso da piazza Sant’Antonio (lato mare, alle spalle della Galleria Civica).

Eventi principali della Settimana del Povero

Lunedì 10 novembre, ore 18: appuntamento mensile di Agorai , incontro democratico aperto alla città su “Povertà e salute mentale” , promosso dal Centro di Salute Mentale in collaborazione con la Caritas diocesana.

appuntamento mensile di , incontro democratico aperto alla città su , promosso dal in collaborazione con la Caritas diocesana. Dal 13 al 20 novembre: raccolta farmaci per l’infanzia con Fondazione Rava presso le farmacie Le Diomedee, Del Molinello, Del Mare, Trabocchi di Termoli.

raccolta con presso le farmacie Le Diomedee, Del Molinello, Del Mare, Trabocchi di Termoli. Venerdì 14 novembre, ore 18.30: incontro con i ministri straordinari dell’Eucarestia sul tema: “Signore, non ho nessuno che mi immerga. Ministri di speranza tra cura e prossimità”.

incontro con i sul tema: “Signore, non ho nessuno che mi immerga. Ministri di speranza tra cura e prossimità”. Sabato 15 novembre, ore 10.30: inaugurazione dell’ Ambulatorio solidale Caritas , presidio medico dedicato alle persone in difficoltà economica o in situazioni di vulnerabilità sociale.

inaugurazione dell’ , presidio medico dedicato alle persone in difficoltà economica o in situazioni di vulnerabilità sociale. Sabato 15 novembre, ore 15: Giornata Mondiale della Gioventù , con inaugurazione del Centro Giovanile Spes , spazio di incontro, condivisione e crescita per ragazzi e giovani, volto a favorire socializzazione, partecipazione attiva e formazione ai valori della solidarietà e dell’impegno civile .

, con inaugurazione del , spazio di incontro, condivisione e crescita per ragazzi e giovani, volto a favorire . Domenica 16 novembre, ore 10.30: celebrazione dell’Eucarestia presso la Parrocchia Sant’Antonio di Termoli, a cura di don Antonio Giannone, vicario dell’Area Sviluppo Umano Integrale. Seguirà il pranzo alla mensa Caritas con animazione per gli ospiti.

Conferenza stampa di presentazione

Alla conferenza stampa hanno partecipato:

don Antonio Giannone , vicario episcopale dell’Area Sviluppo Umano Integrale

, vicario episcopale dell’Area Sviluppo Umano Integrale Anna Bernardi , direttore Caritas diocesana

, direttore Caritas diocesana Giovanni Fabrizio , direttore della Pastorale della Salute diocesana

, direttore della Pastorale della Salute diocesana Angelo Spadanuda (Un Paese per Giovani)

(Un Paese per Giovani) Elda Della Fazia e Antonio Spadanuda, per l’Ambulatorio solidale Caritas

Al termine della conferenza è stata inaugurata la mostra sui senza fissa dimora a cura della Caritas e Città Invisibile/Faced.