S’inaugura la mostra di Francis Desiderio

TERMOLI. S’inaugura oggi la mostra di Francis Desiderio, a Termoli.

Da oggi al 28 novembre, la Nuova Officina Solare di Termoli ospita “Ready-Made di (in)Civiltà”, mostra personale di Francis Desiderio, artista italo-belga dalla carriera internazionale, curata da Nino Barone con testo critico di Tommaso Evangelista. In questo progetto, Desiderio scava nell’immaginario contemporaneo attraverso un processo di riappropriazione visiva: immagini tratte da giornali e riviste, originariamente prive di intento artistico, vengono trasformate in opere che oscillano tra documento e contemplazione.

Il suo lavoro si nutre di un ready-made concettuale, dove la scelta del soggetto diventa atto auratico, e la manipolazione visiva — fatta di collage, ritagli, sovrapposizioni e scritte — decostruisce la cronaca per restituire un tempo sospeso, atemporale.

Le figure ritratte, spesso volti emblematici della storia recente, provocano un cortocircuito percettivo: la seduzione formale si scontra con il riconoscimento disturbante del soggetto, generando simulacri grotteschi, apparentemente innocui, ma carichi di implicazioni critiche.

Lo stile, debitore alla pop-art e a sperimentazioni cinematografiche, privilegia la linea e la struttura, riducendo l’immagine a segno serializzato, svuotato di culto ma potente nella sua ambiguità. In una società dominata dalle apparenze e bombardata da input visivi, Desiderio invita a una visione non selettiva, dove anche l’eroe dei fumetti può apparire gradevole, se privato del suo contesto. “Le mie opere sono il luogo in cui il caso incontra la padronanza, e dove lo spettatore scopre il riflesso del proprio sogno a occhi aperti”, afferma l’artista, che in cinquant’anni di attività ha esposto in città come Roma, Parigi, Montreal, Pechino, New York e ora Termoli.

L’inaugurazione è prevista dalle ore 18 alle 20, presso la sede della galleria in Corso Nazionale 12 A. Un’occasione per confrontarsi con l’arte come strumento di memoria, critica e seduzione visiva.

EB