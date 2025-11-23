Spagna nel Cuore: l’Erasmus accende i sogni degli studenti di Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Una settimana intensa, vibrante, indimenticabile: si è concluso il progetto di mobilità Erasmus in Spagna per gli alunni della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Omnicomprensivo “Sammy Basso” di Montenero di Bisaccia. Un viaggio che non è stato semplice spostamento geografico, ma immersione totale in un universo di scoperte, amicizie e crescita personale

Ad accogliere i ragazzi, il Colegio Atenea di Mérida, che ha saputo trasformare ogni giorno in un laboratorio di vita: escursioni naturalistiche tra paesaggi mozzafiato, visite ai tesori storici della città, attività pratiche che hanno reso l’apprendimento dinamico e coinvolgente. Non solo studio, ma esperienza viva, capace di intrecciare conoscenza e emozione.

Tra i momenti più significativi, la visita al Comune di Mérida, dove gli studenti hanno dialogato con le autorità locali, scoprendo da vicino il funzionamento dell’amministrazione pubblica e approfondendo i temi legati alle politiche educative e giovanili. Un incontro che ha mostrato come lo scambio culturale sia davvero un ponte di solidarietà e collaborazione tra giovani europei.

La settimana si è chiusa con un farewell party emozionante, organizzato dal Colegio Atenea: festa, musica, sorrisi e piccoli doni simbolici hanno suggellato un legame che va oltre i confini, segno di amicizia e gratitudine reciproca.

E come ultimo atto, la magia di Siviglia: la sua storia millenaria, l’arte che vibra in ogni angolo, le atmosfere uniche che hanno arricchito ulteriormente il bagaglio culturale e umano dei ragazzi.

Tutto questo è stato reso possibile dalla visione e dalla determinazione della dirigente scolastica, prof.ssa Patrizia Ancora, che dal 2018 porta avanti con coraggio e costanza progetti di mobilità internazionale, aprendo orizzonti preziosi per gli studenti di Montenero di Bisaccia.

Il viaggio in Spagna si chiude, ma il cammino continua: prossima tappa, la Turchia. Un nuovo capitolo di crescita, incontro e futuro europeo.

